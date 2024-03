Elemzők az MNB kamatvágására után: nagyobb szigor korszaka jön, de a forint így is törékeny maradt

A Magyar Nemzeti Bank ma délutáni kamatvágására reagáltak a banki közgazdászok gyorskommentárjukban, akik egyetértettek abban, hogy a jegybank mostantól kissé szigorúbb üzemmódba kapcsolt, a kamatvágások mértéke csökkenhet.

Az MNB mai ülésén 75 bázispontra lassította a kamatvágási tempót, miután februárban 100 bázisponttal csökkentettek. Virág Barnabás, az MNB a döntése után ismertette, hogy a monetáris politika új szakaszba lép, a második negyedévtől a kamatcsökkentések üteme várhatóan kisebb léptékben folytatódhat. A jegybank kitartott az év közepére korábban jelzett 6-7%-os kamatszint elérése mellett.

A jegybank alelnöke a növekvő kockázatkerüléssel indokolta a lassabb kamatcsökkentésre történő átállást, a pénzpiaci stabilitásnak ugyanis fontos szerepe van az inflációs cél elérésében is. Az MNB emellett közzétette előrejelzéseit is, mind a GDP-növekedésre, mind az inflációra vonatkozó előrejelzést lefelé módosította a jegybank.

Összességében a jegybank mai üzenetei a várttal összhangban alakultak Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető közgazdásza szerint. „A világ vezető jegybankjainak kamatpályájával kapcsolatos bizonytalanságok, az infláció év közepére várt újbóli emelkedése, illetve a pénzpiaci stabilitás fenntartásának szükségessége továbbra is óvatos monetáris politikát kívánnak” – írta kommentárjában. Az Erste kamatelőrejelzései a mai döntés után nem változtak: a félév végére várhatóan lesz lehetőség eljutni a jegybank által is említett 6,5-7 százalékos sávba. A második félévben pedig csak korlátozott lehetőséget látnak a monetáris enyhítések folytatására.

alapelőrejelzésükben nem is várnak június után további kamatcsökkentést. A monetáris enyhítések folyamata 2025-ben indulhat újra szerintük.

„A februári inflációs adatok lehetővé tették volna a jegybank számára az akár ismét nagyobb mértékű kamatcsökkentést is, de a kockázati környezet változásai miatt a jegybank visszatért a korábbi 75 bázispontos kamatvágási tempóhoz” – írta Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője. A kamatcsökkentési ciklus idén a második negyedévben már lassabb ütemre válthat várakozásaik szerint is, ők ezzel májustól számolnak. „A mai bejelentések nyomán az lehet nyitott kérdés a következő kamatdöntő ülésen, hogy az inflációs adatok és a kockázati megítélés alakulása teret enged-e egy 75 bázispontos kamatcsökkentésre áprilisban” –tette hozzá.

Az MBH elemzője szerint a következő hónapokban ismételten fokozatosan emelkedhet az infláció éves mértéke, továbbá az EU-val kapcsolatos politikai súrlódások, a forint gyengülése, a geopolitikai feszültségek és a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága is körültekintő monetáris politikát indokolnak.

Várakozásunk szerint az inflációs célhoz való visszatérés lassabban valósul meg, ezt csak 2025-ben várjuk

– írta, hozzátéve, hogy fenntartják: 2024 harmadik negyedév elejére 6% közelébe csökkenhet az alapkamat, amely az év végéig fennmaradhat, szem előtt tartva az óvatossági motívumot.

„Számos új információt árult el Virág Barnabás. Az ülést követő sajtótájékoztatón az MNB alelnöke elmondta, hogy a mai döntéssel lezárult a monetáris politika gyors lépésekkel operáló szakasza, a második negyedévben a kamatcsökkentés üteme lassul, tehát a következő üléseken 25-50 bázispontos kamatvágások jöhetnek, így a korábbi 6-7 százalékos, év közepére várható kamatszintet 6,5-7 százalékra módosította az MNB” – kommentálta a döntést Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Emlékeztet, hogy Virág többször kitért a forint árfolyamának fontosságára, mivel erősödött az árfolyam-begyűrűzés, az inflációs cél eléréséhez kulcsfontosságú a korábbinál alacsonyabb importált infláció. „A következő üléseken is több szempontot figyelembe véve, adatvezérelt módon fog lépni a jegybank, ezek a szempontok a hazai inflációs folyamat, a nemzetközi monetáris politikai környezet, az országkockázati megítélés, illetve a pénzügyi stabilitás” – írja

Regős Gábor, a Gránit Bank közgazdásza szerint a jegybank a három opció közül a középutat választotta, a kamatokat 75 bázisponttal csökkentette. Ez a forint árfolyamára Regős szerint rövid távon vélhetően sem érdemi erősítő, sem érdemi gyengítő hatással nem bír majd, az új kamatok 2 órás bejelentését követően az árfolyam csak minimálisan gyengült.

„A következő időszakban a jegybank maradhat adatvezérelt üzemmódban, a további lazítások mértékét az infláció alakulása mellett a forint árfolyamának változása határozhatja meg, ami pedig részben az ország kockázati megítélésének alakulását mutatja” – írja. Szerinte ugyanakkor

középtávon a kamatok szintjét már nem elsősorban a hazai folyamatok határozzák majd meg, hanem a nagy (EKB, Fed),

illetve régiós jegybankok kamatszintjei, az ezekhez viszonyított elvárt kockázati prémium. „Ezeket a kamatszinteket a magyar jegybank fokozatosan közelíti, amiből pedig az következik, hogy előbb-utóbb nem az lesz a kérdés, hogy a havi lazítás üteme 75 vagy 100 bázispont, hanem hogy 50 vagy 75, majd pedig hogy 25 vagy 50 bázispont. Amennyiben a nagy jegybankok a lazítást a mostani, nyárra vártnál később kezdik meg, az a magyar jegybank lazítását is lassíthatja” – írja.

2024 végére várakozása szerint a magyar alapkamat 6 százalék környékén, talán minimálisan alatta alakulhat, amennyiben semmilyen jelentősebb negatív sokkhatás nem éri a magyar gazdaságot. A kérdés inkább csak az szerinte, hogy ehhez az év végi szinthez milyen ütemben közelít a jegybank – a gyorsabb vagy lassabb rövid távú lépések kedvező esetben nem befolyásolják érdemben az év végi szintet.

Georgi Deyanov, a Morgan Stanley elemzője azt írja, hogy a kockázatmenedzselés marad a fókuszban. „Mivel a mai döntés és az előretekintő iránymutatás megfelelt a várakozásainknak, nem változtatunk a kamatelőrejelzésünkön: továbbra is arra számítunk, hogy az idei második negyedévtől a kamatvágások üteme 50 bázispontra, a harmadik negyedévtől pedig 25 bázispontra csökken, év végére így az alapkamat eléri a 6%-ot.” Szerinte az adatvezérelt döntéshozatalt nagyban befolyásolja majd a forint árfolyamának alakulása,

az is előfordulhat, hogy a jegybank már a második negyedévben 25 bázispontos ütemre lassít.

Ám ha a devizapiaci folyamatok lehetővé teszik, a jegybank akár a harmadik negyedévben is folytathatja az 50 bázispontos kamatcsökkentési tempót.

Virovácz Péter, Szőnyi Dávid, Frantisek Taborsky, az ING elemzői szerint a döntés nem meglepetés, inkább a Monetáris Tanács egyhangúsága az: a tény, hogy az 50 bázispontos csökkentés is az asztalon volt, valóban arra utal, hogy a jegybank héjább üzemmódra váltott. „Még nem zárhatjuk ki a 75 bázispontos kamatvágást áprilisban” – írták az elemzők, emlékeztetve, hogy Virág Barnabás sem zárkózott ki ettől egyértelműen.

Az ING szerint a kamatkilátások még mindig összhangban vannak a saját előrejelzésükkel: ők év végére 6,5%-ot várnak. Ehhez az kell, hogy áprilisban 75 bázisponttal csökkenjen a kamat, mielőtt 50-es tempóra lassít az MNB. Az áprilisi döntés egyelőre megjósolhatatlan: minden az addig beérkező makroadatokon múlik.

A legfontosabb tanulság az ING szerint, hogy a Monetáris Tanács el akarta tántorítani a laza monetáris politikában bízókat azzal, hogy 6-6,5%-os kamatszintet sugallt év végére. Ez azt jelenti, hogy a lazítás tempójának csökkentése – vagy akár szüneteltetése – is benne van a pakliban – figyelmeztetnek az elemzők, akik egyben emlékeztetnek is: a reálkamat még év végére is bőven pozitív marad.

A forint 396 környékén stabilizálódott a sajtótájékoztató végére, ami erősebb szintet jelent a korábbi napokhoz képest, de gyengébb, mint múlt héten

– írják, ami annak a jele, hogy az MNB szigorú üzenetei nem mentek át annyira a piaci kereskedésbe, mint ahogy azt gondolni lehetett volna. Az ING szerint ez azt jelzi, hogy

a forint törékeny maradt.

A legvalószínűbb forgatókönyv a bank elemzői szerint, hogy a forint a 397-398-as szintre gyengül vissza.

