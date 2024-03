Halálos vírust is hordozó kártevőket szabadított ránk a korán jött tavasz

A korábban beköszöntött tavasz miatt idén hamarabb várható a hazánkban újonnan megjelent, veszélyes Hyalomma kullancsok felbukkanása is – írja a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont (HUN-REN ÖK) Kullancsfigyelő programja négy éve zajlik lakossági bejelentések alapján, célja a Magyarországon nem őshonos Hyalomma kullancsok felkutatása és vizsgálata.

A februárban beköszöntött tavaszias időjárás miatt idén korábban találkozhatunk őshonos és behurcolt kullancsfajokkal is.

Az elmúlt három év során összesen 14 Hyalomma-egyedet sikerült begyűjteni az ország különböző pontjairól. Ezeknek a vérszívóknak a monitorozása különösen fontos, mivel

képesek számos kórokozó, például a krími-kongói vérzéses láz vírusának terjesztésére, amely akár 30%-os halálozási aránnyal is járhat.

Hyalomma kullancs. Forrás: Bánya Márió/HUNR-REN ÖK

A délről vándormadarak által behurcolt kullancsok a klímaváltozás miatt egyre nagyobb valószínűséggel maradnak életben Magyarországon is.

A Hyalommák több szempontból is különböznek a széleskörűen ismert hazai kullancsfajoktól, ami segíthet a beazonosításukban is: nagyobbak és gyorsabbak a hazai fajoknál, sötét, egyszínű pajzs jellemző rájuk, lábaik pedig látványosan csíkosak. Mindez szabad szemmel is látható.

A képen jól látszanak a Hyalomma és a másik két hazai faj közötti különbségek. Jobb oldalon a közönséges kullancs nősténye látható. Forrás: HUN-REN ÖK

A 14 beérkezett Hyalomma vizsgálata jelenleg is zajlik, ám szerencsére a már említett krími-kongói vérzéses láz vírusa ez idáig egyik egyedben sem volt kimutatható. A 14 beküldött kullancsot döntő többségében nagytestű emlősökön találták, például lovon, szarvasmarhán, szamáron.

A HUN-REN ÖK arra kéri a lakosságot, hogy a talált kullancspéldányokat alaposan figyeljék meg, és amennyiben úgy vélik, hogy Hyalomma-egyedet találtak, őrizzék meg jól záró tégelyben, és jelezzék a kutatóknak. A bejelentés módjáról a program honlapján, a www.kullancsfigyelo.hu-n érhető el bővebb információ.

Címlapkép: Hyalomma kullancs. Forrás: Getty Images