Egy nagy magyar probléma: bajban a német ipar

A német ipar hosszabb ideje lejtmenetben van, és ami magyar szempontból kellemetlen, hogy ezzel párhuzamosan a hazai ipar is recesszióba süllyedt. De miért szenved Európa mintagyereke, és mik a kilátásai? A Magyar Nemzeti Bank friss inflációs jelentésében ezt a kérdést járták körül a szakértők.

Németország hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere, 2023-ban a magyar árukivitel 26 százaléka ide irányult - mutat rá a szoros kapcsolatra az MNB inflációs jelentése. A Németországba érkező hazai export nem kizárólag végső felhasználásra kerül, a magyar vállalatok a nemzetközi termelési láncokon keresztül beszállítóként kapcsolódnak elsősorban a németországi járműiparhoz. A hazai és európai gazdaság szempontjából tehát kiemelt jelentőségű a német ipar és export lassulása mögött meghúzódó jelenségek vizsgálata.

A magyar és a német ipar együttmozgása a szoros gazdasági kapcsolatok miatt természetesnek hat, de azért nem teljesen nyilvánvaló. 2017 és 2022 között a magyar ipar a német lejtmenet ellenére növekedési pályán tudott maradni, dacolva a megelőző évek reflexeivel. Aztán két éve a német és a magyar ipar egyszerre állt meg, és utána egyszerre kezdett el zsugorodni - vagyis véget ért a decoupling időszaka.

A zölddel jelölt időszakokban a német és a magyar ipar együttmozgása volt megfigyelhető, a piros időszakban pedig a decoupling.

Németország nagy méretű, exportorientált gazdaság, ahol a feldolgozóipari termékek jelentős hányadát adják a teljes kivitelnek. Az export a tavalyi évben a GDP 47,1 százalékát tette ki Németországban, ami a fejlett gazdaságok körében magasnak számít: a G7 országokban 2022-ben az OECD adatai alapján átlagosan 32 százalék körül alakult ez az érték. A német gazdaság modellben kiemelt jelentőségű külkereskedelmi többlet a kivitel lassulásával párhuzamosan a 2010-es években mért átlagos 6,4 százalékos GDP-arányos szintről 2023-ra 4,2 százalékra csökkent - írja az MNB.

A német export növekedési dinamikája már a 2008-as pénzügyi válság után mérséklődött, 2023 végén pedig csak kis mértékben haladta meg az export szintje a 2019-es értéket. 1991 és 2008 között a teljes kivitel 172 százalékkal nőtt, ezt követően azonban megtört az export korábbi trendje és 2023-ig mindössze további 38 százalékos bővülést mértek. A német gazdaság és az ipar strukturális problémáit jelzi, hogy az áruexport növekedése már a 2010-es években jelentősen lassult. A gyengén teljesítő árukivitel súlya 2008 óta folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan pedig a válságot megelőző évekre jellemző átlagos 15 százalékról közel 20 százalékra nőtt a szolgáltatásexport súlya a teljes kivitelen belül. A Covid-válság utáni gyors helyreállást követően ugyanakkor a globális konjunktúra lassulásával 2023-ban a szolgáltatásexport sem tudott érdemben növekedni, míg az árukivitel csökkent - állapítják meg az MNB közgazdászai

Forrás: MNB Inflációs jelentés 2024. márc.

Az áruexporton belül a jelentősebb súlyú termékcsoportok közül 2023-ban csak a járműexport tudott bővülni (3-9. ábra). A teljes áruexport 2021-ben a nemzetközi ellátási láncokban jelentkező feszültségek oldódásával és a Covid-járvány alatti lezárások alatt megnövekedett feldolgozóipari rendelésállomány leépülésével jelentősen bővült. Ezt követően 2022-ben mindössze 0,8 százalékos növekedést mértek, majd 2023-ban 1,7 százalékkal visszaesett az árukivitel volumene. A szerkezeti felbontás alapján a tavalyi évben mért csökkenés széleskörű volt, a jelentősebb súlyú termékcsoportok közül csak a járműexport (+5,1 százalék) volumene tudott növekedni 2023-ban, míg a legjelentősebb visszaesést a vegyipari (-11,8 százalék) és a gyógyszeripari (-10,1 százalék) termékek esetében mértek. Az elmúlt években a járműkivitelben mért dinamikus növekedés ellenére ugyanakkor a német járműgyártásban fennálló jelentős ágazatspecifikus problémák már a covid válság előtt jelentkeztek, aminek hatására a járműipari kivitel volumene a teljes export lassuló növekedése mellett 2018-ban 1,9 százalékkal, 2019-ben pedig 3,8 százalékkal csökkent.

A korábbi emelkedés után, Kína súlya 2021 óta mérséklődik a német áruexportban. 2002-ben a német termékkivitel 2,2 százaléka érkezett Kínába, amivel Kína a 12. legnagyobb exportpartnere volt Németországnak. 2020-ban Kína súlya a teljes német áruexporton belül elérte a 8 százalékot, amivel az ázsiai gazdaság Németország második legnagyobb partnerévé vált az Egyesült Államok mögött az áruexport tekintetében. 2023-ban ugyanakkor már csak a német áruexport 6,2 százaléka irányult Kínába, míg az USA súlya három év alatt 8,6 százalékról 10,1 százalékra nőtt. A csökkenésben jelentős szerepe lehet a kínai járműgyártás felfutásának is. A német piacvesztés 2023-ban a Kínába irányuló járműexportban 20,9 százalékos csökkenést okozott. 2002 és 2023 között 9,1 százalékról 15,4 százalékra növekedett a KKE országcsoport súlya a német kivitelben, ami megközelíti az Egyesült Államok és Kína együttes súlyát. A térségből Lengyelország volt a német termékek legnagyobb felvevő piaca, 2023-ban az áruexport 5,7 százaléka áramlott ide, amivel Lengyelország az 5. helyen szerepelt a legfontosabb desztinációk rangsorában, míg hazánk Németország 13. legnagyobb exportpartnere, a kivitel 2,0 százalékával.

Forrás: MNB Inflációs jelentés 2024. márc.

A német kivitel 2023-as gyenge teljesítménye mögött ciklikus és strukturális jelenségek is azonosíthatóak: a jelentősen megemelkedő energiaárak az energiaintenzív német ipari alágazatok kibocsátásának jelentős visszaesését okozták, az európai konjunktúra lassulása pedig a külső kereslet csökkenésével járt. Az olcsó energiaimportra építő német ipar strukturális problémáit mutatja, hogy az ipari kibocsátás már az orosz-ukrán háború előtt is csökkent. A zöld energiára való átállás időigényessége, valamint a kínai járműgyártás felfutása középtávon is kockázatot jelent a német export alakulására.

A fennálló kockázatok mellett ugyanakkor a német gazdaság lassan elkezdett távolodni a korábbi gazdasági modelltől.

Az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordítottak a digitális átállás elősegítésére és a gazdasági szereplők különböző fejlett technológiák (pl. AI) elsajátítására való ösztönzésére. Az oktatással és fenntartható energiával kapcsolatos beruházásokkal, valamint infrastrukturális fejlesztésekkel a cél Németország pénzügyi és technológiai szolgáltató központi szerepének erősítése. Az átállással tovább nőhet a magasabb hazai hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásexport súlya a német kivitelben és javulhat a német gazdaság globális versenyképessége, ami a gazdaság növekedésére is kedvezően hathat.

