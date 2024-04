Forradalom az autóiparban - Hol tart Magyarország?

Termékkomplexitás és jövedelem

Elsőként azzal érdemes kezdeni, hogy a különböző meghajtású járművek miként járulnak hozzá egy gazdaság globális versenyképességéhez és azon keresztül a gazdaság növekedéséhez. Ezt az összehasonlítást a különböző típusú járművek termék komplexitásával lehet megtenni. Egy termék komplexitása azt jelzi, hogy az összeállításához milyen mennyiségű és mennyire kifinomult tudásra van szükség. Ha ez az érték magasabb, akkor több és egyedi, mélyebb (magasabb minőségű) tudásra van szükség az előállításához, ami végső soron magasabb jövedelmet generál az adott gazdaság számára. Ha pedig egy gazdaság egy ilyen újszerű termék gyártására specializálódik, akkor azáltal magasabb növekedést érhet el.

A különféle meghajtású járművek termék komplexitása (2022). Saját szerkesztés. Adatforrás: OEC. Megjegyzés: Az „Egyéb” kategóriába tartoznak például a gázzal működő járművek, illetve a speciálisabb járművek (golf autók, motoros hószán stb.)

A különféle járművek esetében az látható, hogy a hibrid és az elektromos járművek komplexitása magasabb a hagyományos meghajtású járművekhez képest. Ez azt jelenti, hogy az elektromos járművek gyártására való átállás több és magasabb színvonalú tudást igényel, amely magasabb bérek kifizetését és magasabb jólét elérését teszi lehetővé. Tehát azok az országok, akik az elektromos járművek előállítására specializálódnak és élen járnak a járműipari technológiai fejlesztésekben, magasabb gazdasági növekedést érhetnek el. Ezért is kulcsfontosságú, hogy mely országoknak sikerül az átmenet során erősebb pozíciókat kiépíteni.

Átmenet a járműiparban

A második lépésben arra térek ki, hogyan milyen változások és folyamatok zajlanak a járműiparban. A környezetszennyezés és a levegő minőségének romlása már hosszú évtizedek óta kihívás elé állítja a modern társadalmakat. A 20. században a gyártószalagok terjedésével lehetővé vált a tömegtermelés a járművek terén is, amelyek az előállítási költségek drasztikus csökkentésén keresztül az emberek nélkülözhetetlen eszközévé vált a mobilitásban. A járművek növekvő használatának árnyoldala, hogy ezzel párhuzamosan a környezeti hatásuk is egyre magasabb lett. A nagyobb városokban a mindennapok részévé váltak a közlekedési dugók és jellemzőbb lett a nagyobb szmog is. A környezetvédelem és a fenntartható gazdaság kialakítása egyre nagyobb teret nyert a közéletben, amely elérte a járműipart is. Egyre nagyobb igény jelent meg a hibrid és elektromos autók iránt, míg ezzel párhuzamosan a hagyományos (benzines és dízel) autókból csökkent az értékesítés.