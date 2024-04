Valóságos adatdömping lesz a héten: komoly piacmozgások jöhetnek az ünnepek után

A héten elsősorban az amerikai munkaerőpiaci adatok mozgathatják meg a piacokat, de idehaza is valóságos adatdömping lesz az ünnepek után. Mutatjuk, mire figyel a piac.

Mőlt héten kamatdöntő ülést tartott a Magyar Nemzeti Bank, amelyen 75 bázisponttal csökkent a kamatcsökkentési tempó, ezzel eldőlt, hogy a jegybank lassított a lazítás ütemén: legutóbb még 100 bázispontos volt a csökkentés. A piac megosztott volt, de legtöbben 75 bázispontos csökkentésre számítottak. A jegybank üzeneteiből az következik, hogy a jövőben a kisebb lépések időszaka következik. Emellett a Magyar Nemzeti Bank közzétette frissített előrejelzéseit is: a GDP-növekedési és az inflációs számokat is kissé lefelé módosították, de továbbra is kockázatokat érzékel az MNB.

A múlt héten ezenkívül a német kiskereskedelmi eladások alakulása volt érdekes: a Német gazdaság még mindig gyengélkedik, a bolti forgalom már a negyedik egymást követő hónapban zsugorodott. Megérkeztek az első európai inflációs adatok is, és közzétették az amerikai PCE-inflációt.

A múlt héten a forint erősödése volt jellemző, de azért nem beszélhetünk nagy mozgásról. A hetet 398 környékén kezdte a forint az euróval szemben, a hét második felére 394 környékére erősödött a jegyzés, eltávolodtunk tehát a 400-tól. A héten óvatos emelkedés jellemezte a részvénypiacokat, a kötvénypiacokon viszonylagos nyugalom honolt.