37 év után távozik Kapitány István a Shelltől

Kapitány István 37 év után, idén július 1-jével távozik a Shelltől.

Közel 4 évtizedes karrierje alatt több pozíciót is betöltött a vállalaton belül Kapitány: a '90-es években Dél-Afrikában volt területi vezető, majd 1997-2002 között a Shell Hungary elnök-vezérigazgatói posztját töltötte be, ezt követően Németországban, Ausztriában és Svájcban is dolgozott, aztán az európai kiskereskedelmi ág alelnökeként tevékenykedett,

2014-től kezdve pedig az olajvállalat globális alelnöki pozícióját töltötte be.

Ebben a pozícióban Katona a világ legnagyobb – mobilitási – kiskereskedelmi üzletágáért felelt, a tíz évben Kapitány irányítása alatt az üzletág nagyot nőtt, jelenleg közel 500 000 munkavállalója van és több mint 45 000 töltőállomást üzemeltet 85 ország területén.

A vezetőt 2020-ban a Menedzserszövetség új elnökévé választották, 2023-ban pedig megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Kapitány az utódját is megnevezte: a Shell következő globális kiskereskedelmi alelnöke David Bunch lesz, aki jelenleg a brit Shell elnöki pozícióját tölti be.

Címlapkép forrása: Matt Roberts/Getty Images for Shell