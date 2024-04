Bemondták, mikor jöhet az igazi áttörés az elektromos autóknál

Folyamatosan nő az elektromos és hibrid járművek (EV) száma Európában, így 2030-ra várhatóan több mint 75 millió jár majd belőlük az utakon – hívja fel a figyelmet az EY és az Eurelectric legfrissebb közös jelentése. A villanyautók terjedésével a nyilvános töltőpontok száma is emelkedik, 2023-ban a hálózat 40 százalékkal bővült a kontinensen.

Tavaly az értékesített új autók ötödét tették ki Európában (a 27 uniós tagállam mellett az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban) a teljesen elektromos (BEV) és a plug-in hibrid járművek (PHEV). Három évvel korábban minden 25 eladott új kocsiból csupán egy volt ilyen modell.

„Az áttörés akkor következik be, amikor az elektromos járművek aránya a teljes járműparkban eléri a 10 százalékot. Az adatok alapján határozottan arra számítunk, hogy Európában 2030-ra az EV eladások részesedése meghaladja az összes többi típusát. A hazai forgalmazóknak és kereskedőknek is érdemes mielőbb felkészülni a fogyasztói igények átalakulására, akár külső szakértő bevonásával is, hogy versenyelőnyre tegyenek szert a piacon" – mutat rá Rózsa Tamás, az EY-Parthenon autóipari szakértője.

A nehéz tehergépjárművek (HDV-k) területén is fellendülés tapasztalható. A kisteherautó-eladások több mint 7 százaléka már elektromos, míg az elektromos teherautók a piac 1,5 százalékát teszik ki, ami ugrásszerű növekedést jelent a 2022-es 0,4 százalékos értékhez képest. Az elektromos buszok értékesítése a piac 14 százalékát fedi le, jelentős bővülést eredményezve Franciaországban, Spanyolországban és Németországban.

Az elektromos járművek térnyerésével párhuzamosan a nyilvános gyorstöltő-hálózat is bővül. Míg Európában 2022-ben mintegy 530 000 ilyen töltőpont volt, 2023-van már 744 000 állt az EV-felhasználók rendelkezésére. A gyors és ultragyors egyenáramú (DC) töltők kiépítése is élénkült 77 százalékkal, számuk több mint 100 000-re nőtt, a váltóáramú (AC) töltők telepítése pedig több mint harmadával (36%) ugrott meg. A gyorstöltők teljesítménye az akkumulátor-technológia fejlődésének köszönhetően ma már tízszer nagyobb, mint öt évvel ezelőtt. Ennek eredményeként jelentősen csökkent a töltési idő is, ami az ügyfelek egyik legnagyobb aggodalma a hatótávolsággal és a magas kezdeti költségekkel kapcsolatos fenntartások mellett.

Mindeközben az egész kontinensen jellemzőek a földrajzi eltérések a töltőállomások fejlesztése terén. 2023-ban az állomások több mint háromnegyede (78%) mindössze hét országban összpontosult: Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban.

Címlapkép forrása: Getty Images