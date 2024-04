Nekiment Brüsszel két kínai napenergiás cégnek

Az Európai Bizottság a ma két részletes vizsgálatot indított a külföldi támogatásokról szóló rendelet alapján. A vizsgálatok a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőknek nyújtott külföldi támogatások potenciálisan piactorzító szerepére vonatkoznak.

A Bizottság értékelni fogja, hogy az érintett gazdasági szereplők tisztességtelen előnyhöz jutottak-e ahhoz, hogy közbeszerzési szerződéseket szerezzenek az EU-ban.

A ma indított vizsgálatok egyrészt a LONGi Solar Technologie GmbH-t is magában foglaló Enevo csoport, másrészt a Shanghai Electric UK Co. Ltd és a Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. által benyújtott bejelentéseket követően indultak. A vonatkozó nyilvános eljárást egy román ajánlatkérő szerv (Societatea PARC fotovoltaic ROVINARI EST S.A.) indította egy 110 MW beépített teljesítményű fotovoltaikus park tervezésére, építésére és üzemeltetésére. Ezt a projektet részben az EU Modernizációs Alapja finanszírozza.

A külföldi támogatásokról szóló rendelet értelmében a vállalkozások kötelesek bejelenteni közbeszerzési pályázataikat az EU-ban, ha a szerződés becsült értéke meghaladja a 250 millió EUR-t, és ha a bejelentést megelőző három évben legalább 4 millió EUR összegű külföldi pénzügyi hozzájárulást nyújtottak legalább egy harmadik országtól.

Az összes beadvány előzetes felülvizsgálatát követően

a Bizottság úgy ítélte meg, hogy két ajánlattevő esetében indokolt részletes vizsgálatot indítani, mivel elegendő jel utal arra, hogy mindkettő részesült a belső piacot torzító külföldi támogatásban.

A részletes vizsgálat során a Bizottság tovább fogja vizsgálni az állítólagos külföldi támogatásokat, és minden szükséges információt meg fog szerezni annak megállapításához, hogy azok lehetővé tették-e a vállalatok számára, hogy indokolatlanul előnyös ajánlatot nyújtsanak be az ajánlatra válaszul. Egy ilyen ajánlat azt eredményezheti, hogy a közbeszerzési eljárásban részt vevő más vállalkozások is elveszítik értékesítési lehetőségeiket.

A külföldi támogatásokról szóló rendelet rendelkezéseivel összhangban a Bizottság részletes vizsgálatának végén elfogadhat i. a vállalat által javasolt kötelezettségvállalásokat, ha azok teljes mértékben és hatékonyan orvosolják a torzulást, ii. megtilthatja a szerződés odaítélését, vagy iii. kifogást nem tartalmazó határozatot hozhat.

Mindkét konzorcium 2024. március 4-én teljes körű bejelentést nyújtott be. A Bizottságnak ettől az időponttól kezdve 110 munkanap áll a rendelkezésére, hogy határozatot hozzon. A részletes vizsgálat megindítása nem befolyásolja a vizsgálat eredményét.

A testületnek tehát összesen négy hónap áll rendelkezésére, hogy döntsön a vizsgálatok fényében. A Bizottság vagy megtiltja a szóban forgó vállalatoknak, hogy részt vegyenek a romániai közbeszerzési eljárásban, vagy elfogadja a csoportok által a helyzet orvoslására javasolt intézkedéseket.

Február közepén az uniós versenyhatóság már vizsgálatot indított az ágazatban világelső kínai vasúti gyártó CRRC leányvállalata ellen, amely ajánlatot tett a bulgáriai elektromos vonatok szállítására és karbantartására. Amint az MTI emlékeztet rá, ez volt az első vizsgálat, amelyet az új európai uniós szubvencióellenes keretszabályozás alapján indítottak. A kínai állami tulajdonban lévő CRRC végül március végén visszalépett a tendertől.

