Országos geotermikus stratégián dolgozik a kormány, rengeteg gázt ki lehet majd váltani

A kormány célja, hogy Szegedhez hasonlóan más városokban is fel lehessen használni a távfűtés, vagy akár áramtermelés területén a geotermikus potenciált, és ennek érdekében a kormány megkezdte egy országos szintű stratégia kidolgozását, amely a geotermikus energia felhasználására irányul – jelezte egy mai szegedi eseményen az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Steiner Attila is előad a Portfolio jövő heti, április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el

Az államtitkár a zöldenergiával kapcsolatos, 13 kérdésből álló online konzultációról szóló sajtótájékoztatón jelezte: nem véletlen, hogy a geotermia kérdése a konzultáció egyik fő eleme, hiszen itt nagy lehetőségek vannak. A konzultáció konkrét kérdéseiről itt írtunk bővebben:

Steiner Attila hozzátette: országos szinten akár milliárd köbméteres nagyságrendű földgázfogyasztást is ki lehet váltani geotermiával, ha az infrastrukturális beruházások megvalósulnak. Éppen most derült ki, hogy az elmúlt 12 hónapban 8,3 milliárd köbméterre csökkent az országos gázfogyasztás, további részletek:

Steiner rámutatott: a kormány célja, hogy minél szélesebb körű legyen a zöldenergia felhasználása, ami Magyarország energiaszuverenitását erősítheti, és olyan lehetőségeket kell teremteni, amelyekkel Magyarország sokkal kevésbé lesz függő a külső energiaimporttól. Rámutatott: nagyon jó adottságok vannak az országban, ezért több stratégián is dolgozik a kormány mind a zöldenergia termelésének, mind pedig tárolásának elősegítésében.

Utóbbi és a napenergia előretörése kapcsán megjegyezte: a paksi kapacitással és a már kiépített naperőmű kapacitással együtt jóval az országos fogyasztás felett van az előállított villamos energia, ezért annak tárolása is nagyon fontos. Emiatt a tárolást is nagy mértékben fogja ösztönözni a kormány. Utóbbi a napközben nagyon alacsonyra, olykor negatív tartományba süllyedő nagykereskedelmi áramárak miatt is szükséges:

Hangsúlyozta, hazai és európai uniós támogatások is rendelkezésre fognak állni az elkövetkező időszakban, amelyeknek együttes célja, hogy a lakosság aktívan részt tudjon venni a "zöld átmenetben, a zöld fordulatban". Utóbbi kapcsán érdemes megjegyezni, hogy múlt héten Lantos Csaba két energetikai korszerűsítési pályázatot is jelzett, egyik a lakosságnak, a másik a közszférának szól:

A szerdai eseményen Fülöp László, a Fidesz-KDNP szegedi polgármesterjelöltje többek között azt emelte ki: a napsütötte órák száma Szegeden nagyon magas, ezért fontos a napelemparkok építése, a napenergia felhasználása. Emellett Szegeden hatalmas, talán az országban a legnagyobb a geotermikus potenciál - tette hozzá Fülöp László.

