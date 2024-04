Sok amerikait rúgtak ki márciusban

A leépítsek 90 309-re emelkedtek márciusban a februári 84 638-ról, közölte a Challenger, Gray & Christmas vállalat. Éves szinten enyhén, 0,7%-kal emelkedtek az elbocsátások a 2023. márciusi 89 703 fős leépítéshez képest.

A technológiai ipar továbbra is megelőzte a többi ágazatot az idei első negyedévben végrehajtott létszámleépítések terén: márciusban 14 224, az év eleje óta pedig 42 442 leépítést jelentettek be. A múlt hónapban az amerikai kormányzat volt a legnagyobb létszámcsökkentő 36 044 bejelentett elbocsátással, ami 2011 szeptembere óta a legmagasabb szám, és nagyrészt az Egyesült Államok hadserege körében történt.

Az év első három hónapjában a vállalatok 257 254 elbocsátást jelentettek be, szemben a tavalyi első negyedévi 270 416-mal, ami szintén azt jelzi, hogy a munkaerőpiac továbbra is erős a magas kamatlábak ellenére. A bérszámfejtő ADP szerdai jelentése szerint a vártnál több, 184 000 munkahely jött létre a magánszektorban a múlt hónapban, és a kormány pénteken várhatóan arról számol be, hogy márciusban összesen mintegy 200 000 új munkahely jött létre.

A munkáltatók leggyakrabban költségcsökkentési és átszervezési törekvéseket említettek a munkahelyek megszüntetésének okaként - közölte a Challenger.

"Úgy tűnik, hogy sok vállalat visszatér a kevesebbel többet megközelítéshez. Miközben a technológia idén eddig minden iparágban az élen jár, több iparágban, köztük az energiaiparban és az ipari gyártásban idén több munkahelyet szüntetnek meg, mint tavaly" - mondta Andy Challenger, a Challenger, Gray & Christmas, Inc. vezető alelnöke.

