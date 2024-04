Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Bukarestbe tartó gép

A román főváros helyett Budapesten landolt hétfőn éjjel egy utasszállító gép, miután azon füstöt érzékeltek - számolt be a 444.hu.

Helyi idő szerint éjfél körül kellett volna a bukaresti repülőtéren földet érnie annak az utasszállító repülőgépnek, amelyik kényszerleszállást hajtott végre a magyar főváros légikikötőjében. Az elmondások szerint az Air France Párizsból Bukarestbe tartó Airbus A319-es típusú repülőgépén Budapest környékén, utazómagasságban érzékeltek füstöt a pilótafülkében.

Miután az utasoknak is jelezték a vészhelyzetet, a gép húsz-harminc perccel később már landolt is a Ferihegyi repülőtér kifutópályáján. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy mi okozhatta a füstöt, tűzoltók vizsgálják át a gépet. Információk szerint egyelőre nem is indulhatott tovább a járat, még mindig Budapesten várakozik. Arról nem érkezett információ, hogy az utasok azóta tovább tudtak-e haladni.

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images