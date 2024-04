Fenyegető, új vírus tűnt fel: már az Európai Bizottság is megszólalt

Április elején világszerte aggodalmakat keltett a hír, amely szerint az Egyesült Államokban egy ember elkapta a madárinfluenzát (H5N1). Most az Európai Bizottság szólalt meg az ügyben, nyugtatni próbálják a lakosságot - számolt be az Infostart.

A hónap elején az Egyesült Államokban egy személy esetében kimutatták a magas patogenitású madárinfluenza vírust (H5N1). A kórokozót fertőzött tejelő szarvasmarhák között kapta el. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) szerint ez a második ismert eset az országban, korábban egy coloradói férfi baromfiktól kapta el a betegséget.

Az Európai Bizottság biológiai fertőzésekkel kapcsolatos szerve arra hívta fel a figyelmet, hogy a megbetegedés kockázata továbbra is alacsony, de fokozott éberségnek kell maradnia a madárinfluenzával kapcsolatban. Angeliki Melidou, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) elmondta, hogy a foglalkozásuk miatt fertőzött állatoknak kitett személyek esetében is közepes a megbetegedés kockázata. Hozzátette, hogy nem valószínű, hogy a vírus az emberek között is elterjedhet.

Az európai hatóságok a múlt héten jelentést tettek közzé a madárinfluenzával kapcsolatosan, amely megállapította, hogy a vírus nem szerezte meg azokat a mutációkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a H5N1 légi úton közvetlenül emberről emberre terjedjen. A dokumentum azt is leírta, hogy a madarakban észlelt vírusok száma is csökkenésnek indult az elmúlt időszakban.

