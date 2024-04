Szijjártó Péter: nem mondjuk fel az orosz gázszerződést, növelni akarjuk a horvát LNG-beszerzést

Weinhardt Attila 2024. április 09. 09:51

A magyar-orosz hosszú távú gázvásárlási szerződést nem fogja felmondani Magyarország, hiszen az kedvező, így a diverzifikáció csak arra irányulhat, hogy emellé milyen forrásból érkezik földgáz hazánkba – rögzítette az 5. budapesti LNG Summit nyitóelőadásában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország meg fogja hosszabbítani az együttműködését a Shellel a krk-i LNG-terminálon keresztüli földgáz beszerzésre, és növelni is tervezi az éves vásárlási mennyiséget a most érvényes volumenről, emellett nagyon számít a romániai Neptun Deep mezőből meginduló gázvásárlásra is.