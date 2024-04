Újabb kínai autógyár telepedhet meg Európában

A Chery Auto kínai autógyártó tárgyalásokat folytat egy spanyol vállalattal és a helyi kormánnyal annak érdekében, hogy Barcelonában létrehozza első európai gyártási üzemét, ami hozzájárulhat az egykor a Nissan által bezárt üzem miatt elveszített munkahelyek részleges visszaállításához.

A Chery Auto, egy kínai autógyártó vállalat, közel áll ahhoz, hogy megállapodást kössön Spanyolországban történő autógyártásra vonatkozóan. Ez lenne az első európai gyártási telephelye a vállalatnak. A spanyol kormány és az EV Motors, amely a tárgyalásokat vezeti, közölte ezt az információt.

Az EV Motors képviselője elmondta, hogy pozitív tárgyalások zajlottak Kínában egy spanyol küldöttséggel, amelyek alapján várhatóan megállapodás születik a Chery barcelonai járműgyártásának megkezdéséről. Az Ipari Minisztérium nyilatkozata szerint reménykednek abban, hogy a megállapodás hamarosan hivatalos formát ölt.

A tervek szerint a Chery azon üzemben kezdené meg a gyártást, amelyet korábban a Nissan zárt be 2021-ben Barcelonában. Ezáltal hozzájárulna az emiatt elvesztett 1600 munkahely egy részének újbóli létrehozásához.

Már korábban is felmerült, hogy más országok is érdeklődnek a Chery beruházása iránt. A Reuters márciusban arról számolt be, hogy az olasz kormány is tárgyalásokat folytatott a vállalattal. Az olasz ipari minisztérium azonban nem rendelkezik információkkal arról, hogy a Chery végül Barcelonát választotta volna.

Katalónia regionális kormányának vezető üzleti tisztviselője szintén Kínába utazik, ami tovább erősítheti azt a feltételezést, hogy hamarosan hivatalos bejelentésre kerül sor.

A Chery már jelen van Európában elektromos járműveivel és az év elején kezdte meg autóinak értékesítését Spanyolországban. Ez a lépés jelentős mérföldkő lehet a cég európai terjeszkedésében.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images