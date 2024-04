Ritkán látott egység a parlamentben: betilthatják az energiaital eladását 18 év alattiak számára

A 18 évnél fiatalabbak számára megtiltaná az energiaitalok eladását az a KDNP-s törvényjavaslat, amelyet szerdán kezdett tárgyalni az Országgyűlés. A felszólalások alapján minden párt egységes az ügyben.

Nacsa Lőrinc (KDNP) az előterjesztők nevében közölte: javaslatuk szerint tizennyolc évesnél fiatalabbaknak tilos lenne energiaitalt eladni. Ehhez módosulna a fogyasztóvédelmi törvény, így az ilyen italok abba a kategóriába kerülnének, amelyben például az alkohol vagy a szexuális tartalmú termékek vannak.

A javaslatot azzal indokolta: növekszik a gyerekek között az energiaitalt fogyasztók aránya, a fiatalok többsége divatosnak tartja az energiaitalokat, és szinte sportitalként fogyasztja ezeket. Hozzátette: az elmúlt években több száz olyan eset volt, amikor energiaital túlfogyasztása miatt 12 és 18 év közötti fiatalok, többségében fiúk szorultak orvosi ellátásra.

Jelezte azt is: számos uniós és magyar orvosi tanulmány mutatta ki, hogy a fejlődő szervezetre káros a túlzott koffein- és cukorbevitel. Megjegyezte: az energiaital szövetség is megerősítette azt a kutatási eredményt, amely szerint a gyermekeknek nem ajánlott koffeint fogyasztani.

Arra is kitért: a javaslat benyújtása előtt egyeztettek civil- és orvosszakmai szervezetekkel, tanárokkal, szülőkkel is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az EU-ban több országban is fogadtak el hasonló jogszabályt.

A kérdéssel részletesen foglalkozott a Pénzcentrum videós rovata.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára közölte: a kormány számára elsődleges a gyermekek egészsége, ennek érdekében vezette be korábban a mindennapos testnevelést és a reformmenzát az iskolákban, valamint az úgynevezett csipszadót is.

Hangsúlyozta: a fiatalok többsége divatosnak tartja az energiaital fogyasztást, szinte üdítőitalként tekint a megnyerő ízű energiaitalokra, amelyek azonban nagy mennyiségben tartalmaznak koffeint és könnyen addiktívvá válhatnak.

Számos orvosi szervezet hívta fel a figyelmet az energiaitalok fiatalokra gyakorolt káros hatásaira - hangsúlyozta.

Jelezte, a Belügyminisztériumban is volt egyeztetés családokat és szülőket képviselő szervezetekkel az ügyben, de a gyártói érdekképviseletek is több programot indítottak már, hogy a fiatalok ne üdítőként fogyasszák ezeket az italokat.

Hornung Ágnes, a Fidesz vezérszónoka hangsúlyozta: a kormányoldal számára a gyerekek egészsége az első. Egyetértett azzal, hogy ne legyenek elérhetők a gyerekek számára az energiaitalok, amelyek egészségügyi kockázatait hazai a nemzetközi kutatások is alátámasztják.

Végre! - kezdte felszólalását Vajda Zoltán (MSZP), azt hangsúlyozva, a javaslat nem old meg minden problémát e téren, de "kezdetnek nagyon jó".

Teljesen természetes, hogy a normalitás talaján állva támogatni fogjuk a javaslatot - közölte Ander Balázs (Jobbik), megemlítve, háromgyermekes apaként és szakközépiskolai tanárként is találkozott az előtte szóló által felvázolt problémákkal.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd