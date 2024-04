Mire érdemes figyelni az energiafelhasználóknak?

A Portfolio által szervezett Vállalati Energiamenedzsment 2024 konferencián, egy panelbeszélgetés keretein belül osztották meg egymással terveiket és tapasztalataikat az energiakereskedők és a nagyobb felhasználókat képviselő szakemberek.

A beszélgetésnek Pletser Tamás, az Este olaj- és gázipar elemzője volt a moderátora, a panelben részt vett Hiezl Gábor, az MVM Next Energiakereskedelmi vezérigazgatója, Hornyák Péter, az Axpo Energy Romania magyarországi fiókjának vezetője, Nagy-Bege Zoltán, a CIGA ENERGY energiapiaci osztályának igazgatója, Németh Gábor, a ZOLTEK vezérigazgató-helyettese, valamint Pohankovics Ágnes, a Solar Markt Group értékesítési vezetője.

Hiezl Gábor szerint kereskedői oldalról az volt a tapasztalat az energiaválság során, hogy gyakorlatilag bármi megtörténhet, Mike Tyson után szabadon: „Mindenkinek van egy terve, egészen addig, amíg szájon nem vágják” az embert. A 2022-es év legnagyobb következménye - ami a mai napig is érvényes -, hogy

rendkívül felértékelődtek a kockázatkezelési tényezők, illetve ezeknek a megfelelő árazása az ajánlatokban.

Ezen felül az energiahatékonysági beruházások is felértékelődtek a krízis miatt (elsősorban napelem, HMKE). A szerződéses feltételekkel és tervezhetőséggel kapcsolatban kiemelte a kereskedők felől fontos értéket: nagyon nagy pozitívum tud lenni mindkét félnek, ha egy fogyasztó előre meg tudja mondani, hogy milyen lesz a fogyasztása. Szerinte a jövőben egyre nagyobb elánnal árazzák be a szerződésekbe a bizonytalanságokat; a jelenlegi piaci árszintek esetében nem látni olyan tényezőt, ami komoly emelkedésre adna okot, az enyhén csökkenő ártrendet azonban bőven ellensúlyozza a forint gyengülése. Ezért

érdemes lehet megfontolni, hogy az euróban jegyzett szerződések háza táján is informálódjanak a fogyasztók.

Hornyák Péter két kockázatot emelt ki, amelyek megjelentek az energiaválság során, és a mai napig velünk vannak, ezek a credit risk és a market risk: az extrém volatilis árkörnyezet kezelésére fontos az utóbbi a piaci szereplők felől, az előbbi pedig a finanszírozási bizonytalanságot tükrözi, ami a magas energiaár-környezetben volt hangsúlyos. A jövővel kapcsolatos várakozások tekintetében elmondta, hogy

komoly volatilitás várható, hogy milyen árszint körül lesz ez, azt nehéz megmondani, főleg az orosz-ukrán háború miatt.

A bizonytalanság kezelésének képessége a legfontosabb, emelte ki Hornyák.

Nagy-Bege Zoltán elmondta, hogy az energiaválság során a román földgázpiacon a korábbiaktól eltérően olyan mechanizmus lépett életbe, ahol fix áron értékesítik a termelésből keletkező földgázt. Szerinte a jövőben vissza fog térni egy normalizáltabb piacra a román energiarendszer, vélhetően 2025-öt követően, a választások után. A jelenlegi energiatermeléssel kapcsolatban elmondta, hogy sok olyan megoldás elindult, ahol a fogyasztók próbálják megtermelni a villamos energiájukat, ez az elosztói rendszert Romániában is komoly kihívás elé állítja. Hasonlóak tehát a kihívások, mint Magyarország esetében – problémák tekintetében többek között kiemelte, hogy a PPA-piac egyáltalán nem fejlődik, elsősorban az érvényben lévő árplafon-intézkedések miatt, amik 2025 márciusáig biztosan megmaradnak, a virtuális PPA-k pedig gyakorlatilag lehetetlenek.

Németh Gábor szerint

a 2022-es válság a megfizethető és biztonságos energiaellátás üveggömbjét eltörte,

ezt követően új megoldások, saját energiaellátás-és termelés felé kezdtek el orientálódni a vállalatok (pl. napelem-beruházások). A teljes megoldáshoz azonban a kereskedőkre is szükség van, emelte ki Németh; 2022-ben nehéz volt ajánlatot kérni és szerződést kötni, megszűnt gyakorlatilag a verseny – mára ez a helyzet normalizálódott, most a szerződéses feltételeket kell kiegyenlíteni, ez a fókusz. A piaccal együtt a szerződéses viszonyok is átalakulnak, fogyasztói oldalról a rugalmasság a legfontosabb Németh szerint.

Pohankovics Ágnes szerint a 2022-es válság arra is rámutatott, hogy

nagy szerepe van a megújulóknak a stabilitás és biztonság keresésében.

A Solar Marktnál a vállalati szektor számára kínálnak megújulóenergia-konstrukciókat, melyek azon felhasználóknak lehet hasznos, akik például finanszírozási vagy technológiai nehézségekbe ütköznek a megújulók rendszerükbe történő integrálásában. Szerinte a rugalmasság nagyon fontos kérdés, lényeges, hogy a volumeneket lehessen mozgatni és skálázni lehessen a zöldenergia-mennyiséget. A fogyasztói igények nagyon eltérőek a kockázatkezelési és fogyasztási igények tekintetében is, de meg lehet találni a megoldást az eltérő ügyféligényekre.

Címlapkép forrása: Portfolio