Ugrik a gáz ára - Mi áll a háttérben?

Valósággal kilőtt a mai kereskedésben a földgáz európai ára - mi állhat a háttérben?

Nagyot ugrott a gáz ára

AZ EURÓPAI FÖLDGÁZ HATÁRIDŐS JEGYZÉSE MÁR 6,7 SZÁZALÉKOT UGROTT MA,

ezzel megközelítve az elmúlt két hónap legmagasabb szintjét - karnyújtásnyi távolságra került a ralit követően a lélektanilag fontosnak tekinthető megawatt-óránkénti 30 eurós árfolyam.

Az emelkedést elsősorban az ukrán gáztárolók elleni orosz támadások váltották ki, Oroszország ugyanis ma reggel nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért az ukrán energetikai infrastruktúrára, amely öt régióban megrongálta az alállomásokat és áramszolgáltató létesítményeket, és legalább 200 ezer ember számára okozott áramkimaradást. Olekszij Csernyiszov, az állami Naftogaz Ukrajina vezérigazgatója szerint a gáztárolók továbbra is üzemelnek, miközben a szakemberek felmérik a lövések hatását.

Ezen felül a a közel-keleti geopolitikai feszültségek fokozódása is közrejátszik a gázár emelkedésében - ezzel kapcsolatban Irán bevonódásától tartanak a befektetők, az olajpiac szemponjából rendkívül fontos ország ugyanis több módon is hatni tud a globális energiaárakra, például a Hormuzi-szoros lezárásával, amivel a napokban már fenyegetőzött az iráni haditengerészet vezetősége.

Nem extrém magas a gázár

A 30 euró körüli gázár azonban még relatíve alacsonynak mondható az elmúlt hónapok áraihoz képest: jelentősen lenyomta az árfolyamot az a tény, hogy a várhatónál sokkal kedvezőbben alakult a fűtési szezon, ezzel párhuzamosan

rekordszinten vannak az európai gáztárolók,

ráadásul az elkövetkező időszakra is kifejezetten meleg időjárást prognosztizálnak a szakemberek. A gázipari kilátásokat egy olyan kedvező tényező is befolyásolja, hogy a kifejezetten szeles időjárásnak köszönhetően a korábban várnál jobban termelnek a szélerőművek, emellett a francia nukleáris termelés erősödése és a norvég gázellátás bővülése is árleszorító hatással bír.

Címlapkép forrása: Getty Images