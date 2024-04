Nem húznak az akkumulátorgyárak

Jelentősen, 3,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene februárban az előző hónaphoz képest – jelentette a KSH. Hosszú idő után ez az első igazán érdemi jelzés, hogy van növekedési potenciál az iparban, de a mai részletes adatok megerősítik a sejtést, hogy az emelkedéshez egyszeri tényezők is hozzájárulhattak.

A 3,5%-os havi növekedés azután érkezett, hogy a megelőző hónapok kifejezetten rosszul sikerültek az ipar számára. A múlt év végi, ez év eleji termelési adatok ugyanis megerősítették a szektor lefelé tartó trendjét, tovább növelve az idei növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

Már a múlt heti, előzetes adatközlés előtt lehetett arra számítani, hogy februárban felpattanás érkezik, ugyanis az utóbbi hónapokban egyedi tényezők is lefelé húzták a teljesítményt. Ilyenek voltak a járműgyártás rövid távú ellátási problémái vagy a szokásosnál is hosszabb téli szünet.

A mai részletes adatközlés megerősíti ezt a feltételezésünket, a növekedéshez ugyanis leginkább a járműgyártás korrekciója járult hozzá. Egy hete azt írtuk, hogy az autóipar nagy esésében sok egyszeri faktor is szerepet játszott, az akkumulátorgyártás lejtmenetét viszont sokkal inkább a kereslet csökkenése befolyásolhatta. Ezért arra gyanakodtunk, hogy a járműgyártás nagyot pattanhatott februárban, míg az akkumulátorgyártás esetében ez nem feltétlenül lehetett így. Ez így is lett:

Jól látható, hogy a járműgyártás kibocsátása nagyjából visszatérhetett arra a szintre, ahol a nyomott exportpiaci környezetben nagyjából reálisan lehet. Az akkumulátorgyártást magába foglaló villamos berendezés ágazat viszont továbbra sem teljesít jól. A 2022 végéig száguldó ipari terület előbb stagnálásba váltott, majd kifejezetten erős esésbe, ami februárban is folytatódott.

Az ipar kilátásait továbbra is kettősség jellemzi. A szektor még az elmúlt másfél év beruházási lejtmenetében is aktív kapacitásbővítő fázisban volt, ez lehetőséget ad újabb globális termékláncokba való bekapcsolódásra. Úgy tűnik azonban hogy egyelőre a teljesítényre sokkal jobban rányomja a bélyegét a külső kereslet gyengélkedése, ahol nem látszódnak a helyreállás jelei. A keresleti gyengeségre jellemző, hogy hiába haladta meg februárban az új rendelések volumene 24%-kal az egy évvel korábbit, az összes rendelésállomány a hónap végén még így is 19,6%-os zsugorodást mutat éves alapon.

A mai adattal tehát egyelőre még nem tört meg az ipari termelés lefelé tartó trendje, bár van rá esély, hogy a tendencia inkább stagnálásba vált a következő hónapokban. A februári felpattanás mindenesetre annyiban fontos volt, hogy ezzel az év első két hónapjának átlagos teljesítménye megegyezik a tavalyi negyedik negyedévben látottal. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a márciusi adat nem hoz érdemi visszaesést, az ipar valószínűleg nem fog negatívan hozzájárulni az első negyedéves GDP-növekedéshez. Ez pedig fontos lenne abból a szempontból, hogy az idei gyenge növekedési kilátások valamelyest javuljanak.

Címlapkép forrása: Getty Images