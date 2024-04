Lesokkolta az amerikai törvényhozókat, hogy az Intel AI-chipje bukkant fel az új Huawei laptopokban

Sokkolta az amerikai republikánus törvényhozókat az, hogy a kínai Huawei csütörtökön először mutatott be AI-képes laptopot, a MateBook X Pro-t, és abban az amerikai Intel által gyártott AI-chipje bukkant fel - írja a Reuters. Ez a helyzet szerintük felveti a kereskedelmi korlátozások hatékonyságának kérdését, igaz a hírügynökség névtelen forrása úgy tudja, hogy ez a helyzet egy korábban kiadott engedéllyel függ össze. Ilyen témákról is szó lesz a Portfolio április 23-i AI in Business nevű konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el