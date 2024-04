Időjárás: újabb markáns fordulat jön

Az időkép szerint hétfőn egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt jégeső, felhőszakadás kíséretében. A délnyugati szél sokfelé erős, néhol viharos lehet, majd késő délutántól az ország északi-északnyugati felén egyre többfelé északnyugatira fordul a szél iránya, nagy területen viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet az érkező hidegfront előtt még 24 és 30 fok között lehet, ám késő délutántól északnyugaton, majd északon hirtelen több fokkal is hűlhet a levegő.Ezt követően kedden már sokfelé számíthatunk esőre, záporra, délen, délkeleten és néhol keleten zivatarokra is. Az északira, északnyugatira forduló szél pedig élénk, erős lesz, emellett ráadásul nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt is: a legmagasabb hőmérséklet 10 és 24 fok között alakul, délen, délkeleten azonban még mérhetünk 20 fok feletti maximumokat.

Szerdán felhős idő várható, eső és zápor kialakulhat, napsütésre pedig csak rövid időszakokban lehet számítani, a hőmérséklet várhatóan 12-17 fok körül alakulhat majd.

Csütörtökön különösen keleten lehet esőre számítani, míg az ország többi részén előfordulhatnak elszórt záporok, zivatarok. Erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos lesz az északi-északnyugati szél. Hűvös lesz, a maximumok 9 és 15 fok között alakulhatnak - írja az időkép.

