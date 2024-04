Így tör regionális babérokra a magyar áramtőzsde

A térség áramtőzsdei központjává válik Budapest, miután a magyar piacot működtető HUPX csatlakozik a közép- és délkelet-európai energiatőzsdéhez, az ADEX-hez. A várakozásokról is beszélt a Portfolio Checklist hétfői adásában Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója.

Az ADEX hamarosan a magyar fővárosba teszi át a székhelyét, ami nem csak Szerbia, Szlovénia és Magyarország áramtőzsdéinek életében hoz majd változást - magyarázta a HUPX vezérigazgatója, Vajta Mátyás a Portfolio Checklist hétfői műsorában. A létrejövő tőzsdecsoport a három ország áramtőzsdéjének egy cégcsoportba szervezését jelenti. “Ez alapvetően egy cégjogi aktus” – mondta a cégvezető, hozzátéve, hogy az együttműködő három tőzsde a továbbiakban is önálló entitás is marad.

dr. Vajta Mátyás HUPX, vezérigazgató Vajta Mátyás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett jogászként, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen jogász-közgazdász diplomát is szerzett. Szakmai pályafutása a HUPX-nél 201 Tovább … Tovább Vajta Mátyás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett jogászként, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen jogász-közgazdász diplomát is szerzett. Szakmai pályafutása a HUPX-nél 201

Az ADEX trojkává bővüléséról tavaly decemberben már írt a Portfolio, a tulajdonosok a rendszertől egy hatékonyan működtethető tőzsdecsoport létrejöttét remélik, és azt, hogy a gazdasági hatékonyság hasznot hajt majd. A három tőzsde között az egyablakos, one-stop-shop jellegű együttműködéssel próbálják majd a tőzsdei szabályzatokat hasonlóvá tenni egymáshoz.

Ha valaki mindhárom tőzsdének a tagja, akkor sokkal olcsóbban tudhasson kereskedni, bizonyos kedvezményeket megkapni

– vázolta a várható előnyök egyikét a HUPX vezetője.

Vajta a arról is beszélt a podcastben, hogy a régióban ez egy egyedülálló kezdeményezés, mely a pilotja lehet annak, hogy hogyan lehet az európai uniós rendszerhez közelíteni nem EU-s struktúrákat, valamint hogy a cégjogi integráción keresztül hogyan lehet a tényleges piaci összekapcsolás felé közelíteni a regionális villamos energia rendszereket. A regionálisan összekapcsolódó áramtőzsdék nehézségét főként az jelenti, hogy a szerb jogrend még nem teljesen EU-konform, és az implementációs folyamaton Szerbiának végig kell érnie. Segítheti ezt a munkát, hogy az Európai Bizottság számára a délkelet-európai régió integrálása prioritást élvez.

A három fős ADEX-be egyelőre nem tartozik bele Horvátország, de Vajta Mátyás szerint ez nem igazán jelent problémát, mivel Horvátország uniós tagállamként már most is az összekapcsolt európai energiapiac része. Ráadásul a magyar árampiaccal a napi és a napon belüli kereskedés is működik, így “ezer szálon kapcsolódunk hozzájuk” – magyarázta a cégvezető. ADEX idővel kiindulópontja lehet a délkelet-európai terjeszkedésnek is.

A beszélgetés már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is (20:08-tól, az utolsó könyvjelzőtől):

Címlapkép forrása: Getty Images