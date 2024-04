Újabb kínai autógyártó érkezik Európába

A Chery Auto kínai autógyártó és a spanyol EV Motors vegyesvállalatot alapított, hogy Európában, egy korábban a Nissan által használt üzemben kezdje meg az elektromos járművek gyártását.

A Chery Auto kínai autógyártó és a spanyol EV Motors aláírt egy vegyesvállalati szerződést, amelynek értelmében Európában, egy spanyolországi üzemben kezdenek el autókat gyártani. Az EV Motors és a katalán regionális kormány által közzétett információk szerint az autógyártás még az év folyamán megkezdődik egy olyan létesítményben, amely korábban a Nissan tulajdonában volt.

A Nissan 2021-ben zárta be ezt az üzemet, ami 1600 munkahely megszűnésével járt. A Chery és az EV Motors közötti együttműködés részeként először a Chery fogja megkezdeni az Omoda típusú járművek gyártását, majd az EV Motors a negyedik negyedévben indítja el saját járműveinek előállítását.

Jochen Tueting, a Chery Europe ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy ez a lépés megerősíti a vállalat Európa iránti elkötelezettségét és hosszú távú terveit, valamint azt is elmondta, hogy egy rendezvényt is terveznek Barcelonában, amelyen hivatalosan is megerősítik ezt az üzleti megállapodást.

Roger Torrent, Katalónia vezető gazdasági tisztviselője hangsúlyozta, hogy a Chery beruházása hozzájárul ahhoz, hogy Katalónia továbbra is kulcsszerepet játsszon az autiparban. A regionális kormány szerint a Chery már 2022 óta érdeklődött a Nissan egykori üzeme iránt, amely jelenleg is több helyi vállalkozásnak ad otthont, köztük az elektromos motorkerékpár-gyártónak és mérnöki csoportoknak is. Spanyolország - Európa második legnagyobb autógyártó országa - még 2020-ban indított ambiciózus programot elektromos jármű- és akkumulátorgyártás ösztönzésére. Ennek keretében több nagy autógyár, mint például a Volkswagen és a Renault is beruházásokat jelentett be az országban.

