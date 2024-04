Ki-be járkálhattak egy titkos brit atomtemetőbe az orosz és kínai hekkerek

Az Egyesült Királyság egyik titkos, ultraszigorúan védett helyére évekig ki-be járkálhattak orosz és kínai érdekeltségű hekkercsoportok. Bejelzett ugyan a biztonsági rendszer, de a brit nukleáris ipar bölcsőjének ringatói e riasztásokat nem vették komolyan. Most vádemelés következik, ám az ügyben nem csak Sellafield biztonságossága kérdőjelezhető meg.

Kiberbiztonsági bűncselekmények gyanúja miatt eljárás indult az Egyesült Királyságban a sellafieldi nukleáris központ ellen. A Nukleáris Szabályozási Hivatal (ONR) március végi hivatalos bejelentése nemcsak azért meglepő, mert az ügy vágóhídra is küldheti a brit nukleáris ágazat szent tehenét, hanem mert a vádemelés közelébe jutott vizsgálódás, ami – a hosszú ideig tartó tagadást követően – végeredményben csak a Guardian oknyomozásának köszönhető.

A szigetország északnyugati, cumbriai partvidékén, négy négyzetkilométeres területen található Sellafield.

A telep az Egyesült Királyság nukleáris hadászatának és iparának bölcsője, de egyben roncstelepe és temetője is.

Az ország legtitkosabbnak tartott helyszínét állami vállalat kezeli. Az Ír-tengerre néző telep, amelyet a második világháború után az ország első atombombájának elkészítéséhez néztek ki, és ahol 1957 októberében a világ egyik legnagyobb nukleáris katasztrófája is megtörtént, az utóbbi évtizedben arról volt a leginkább ismert, hogy elkezdték ténylegesen feltárni és rendbe szedni, szakszerűen, veszélyes hulladékként kezelni az ’50-es évektől ott összegyűlt atomhulladékot, illetve nukleáris roncsokat. Van mit: Sellafieldben található az Egyesült Királyság összes nukleáris hulladékának több mint 85 százaléka, plusz néhány más nyugat-európai ország (például Olaszország és Svédország) atomerőművi szemete is. De itt van a világ legnagyobb plutónium tárolója is, így nem alaptalanul tartják a világ egyik legveszélyesebb területének.

A telepen összesen csak mintegy 200-an dolgoznak, de a nukleáris hatóság kategorizálása alapján a legmagasabb védelmi besorolásba (intolerable risk – vagyis: elviselhetetlenül kockázatos) tartozik. A szükséges biztonsági protokoll szintjét jelzi az az eset, amikor 2011-ben a hulladékfeldolgozó közelében négy, egyébként jogszerűen, Londonban élő bangladesi férfit igazoltatás után rekord gyorsasággal terrorcseleklémény előkészítésével is megvádoltak - pusztán azon az alapon, hogy nincs arrafelé semmi keresnivalójuk.

Ott vannak-e még?

Az ONR most hivatalosan az informatikai biztonsági előírások be nem tartásával gyanúsítja a sellafieldi állami céget. Valójában ez annak a körülírása, hogy ismeretlenek meghekkelték a sellafieldi rendszert. A hivatal azt vizsgálja, hogy az állami tulajdonú nukleáris cég mennyiben tehető felelőssé azért, hogy

2019 és 2023 között, nagy valószínűséggel orosz és kínai kapcsolatokkal rendelkező csoportok átjutottak az informatikai biztonsági rendszeren

és onnan ismeretlen mennyiségű és minőségű adatot, információt, dokumentációt és jelentést tölthettek le, vihettek el. A kibertámadással kapcsolatban ráadásul az is bizonyításra vár, hogy a rendszert fenyegető veszély bizonyosan elhárult-e már.

A nukleáris komplexum, amelyet egy volt brit külügyminiszter „a Pokol, a pénz és a kétségbeesés feneketlen gödre” névvel illetett, sokáig egyszerűen lerázta magától azt a gyanúsítást, hogy e helyzet előállhatott. A cégvezetés még az ügy tavaly decemberi kipattanásakor is azzal ütötte el a Guardian által leleplezett hiányosságokat, hogy közölte: nincs bizonyíték a hetilap által hivatkozott kibertámadás sikerességére. A jelek szerint ez a védekezés már nem tűnt elégségesnek a hatóságok számára. Az ONR nyomozása végén az ügy bíróság elé fog kerülni. Nem sok jót ígér, hogy januárban Mark Neate-et (a sellafieldi védelemért felelős vezetőt), március végén pedig Richard Meal-t (az információbiztonsági igazgatót) is kirúgták a vállalattól.

E két vezető távozása között, februárban ráadásul a Nemzeti Számvevőszék (NAO) egy átfogó vizsgálatot indított (többek között) annak kiderítésére, hogy Sellafieldben "hatékonyan kezelik-e a telephely kockázatait és veszélyeit".

Atomerőművek kibertámadás alatt

A német Gundremmingen atomerőmű üzemeltetői 2016 áprilisában két számítógépes vírust találtak az irodai számítógépeken. A W32.Ramnit és a Conficker vírusokról kiderült, hogy cserélhető meghajtókon keresztül a nukleáris üzemanyag-rudak mozgatására használt vizualizációs szoftvereket is megtámadták.



Az indiai Kudankulam Atomerőmű (KKNP) ellen 2019 szeptemberében intéztek sikeres informatikai támadást (valószínűleg) észak-koreai hekkerek. Az orosz, VEER1000-es reaktorblokkokkal üzemelő erőmű informatikai adatszivárgásának két érdekessége volt. Az egyik, hogy a veszélyre (illetve arra, hogy az erőmű szervereiről jelentős mennyiségű adat került ki és indult el külső célállomások felé az interneten) a Google hívta fel az erőmű biztonsági szolgálatának figyelmét. A másik pedig az, hogy az incidenst és annak veszélyességét tagadó indiaiak azt gondolták, hogy a kritikus infrastruktúra külön, zárt hálózaton üzemeltetése önmagában is védelmet jelent az erőmű számára, mivel így „az atomerőművi vezérlőrendszer ellen semmilyen kibertámadás nem lehetséges.” Ez utóbbi azonban nem igaz. Ahogyan azt ezügyben a The Washington Post megírta: az lehet, hogy így valóban nem lehet “távirányítani” a reaktorszabályzó áramköröket, de az erőmű nincs kisebb veszélynek kitéve azáltal sem, hogy az adminisztrációs hálózatot érte kibertámadás, mivel az ott begyűjtött információk jó eséllyel felhasználhatók az újabb, célzottabb támadásokhoz.



A legismertebb ilyen incidens az izraeliek által 2010-ben megsemmisített, mintegy ezer iráni nukleáris ipari centrifuga esete, amikor a Stuxnet féreg egy fertőzött pendrive-on keresztül jutott át a „légrésen”. 2021-ben a natazi urándúsító üzemet érte áramszünettel járó kibertámadás – ami mögött feltehetően szintén Izrael állt. A nem biztonságos hálózatoktól elszigetelt számítógépes rendszer sem mentes a kibertámadásoktól, hiszen az kompromittálható az ellátási láncon keresztül vagy akár egy bennfentesektől megszerzett információs csomagon keresztül is.



Akár úgy is, ahogyan legutóbb, tavaly novemberben a SiegedSec hekkerei tették, akik azzal büszkélkedtek, hogy az Egyesült Államok legnagyobb atomerőmű-laborjába, az Idaho National Laboratory (INL) számítógépes rendszereibe jutva, ahol több mint 6000 alkalmazott személyes adataihoz fértek hozzá.

2023 márciusában az Egyesült Államok négy orosz állampolgárt vádolt meg (közülük hármat FSZB-sként azonosítottak), akik 2012-2018 között hekkeltek meg több mint száz infrastruktúrát, köztük egy kansasi atomerőművet is. Az volt a módszerük, hogy tanulmányozták az adott olaj- és gázipari, energia-, atomerőmű- és közműcégek számítógépes rendszereit, betörtek a kritikus infrastruktúrába, majd akár évekig rejtőztek a számítógépes rendszerekben, anélkül, hogy bármit tettek volna. Ahogyan a The New York Times-nak egy hírszerzési elemző fogalmazott” „Hozzáférnek a rendszerhez, de nem feltétlenül húzzák meg a ravaszt”.

Beceneve: Voldemort

A nyomozás szerint legalább 2019 óta rosszindulatú programok ágyazódtak be a sellafieldi informatikai rendszerbe, és ott leselkedhetnek és felhasználhatók kémkedésre vagy rendszerek támadására. A Guardian által az elmúlt öt hónapban publikált oknyomozó cikkekből azonban az a kép rajzolódik ki, hogy Sellafieldben e problémát már legalább egy évtizede ismerte a menedzsment.

Egy 2012-ben készült biztonsági jelentés már arra figyelmeztetett, hogy kritikus biztonsági rések vannak az informatikai rendszeren, s ezeket gyorsan és hatékonyan orvosolni kell, azonban azóta sem történt semmi.



A kibervédelmi szemszögből extrán védeni hivatott rendszert annyira elhanyagolták, hogy a telepet kiszolgáló, a szerverinfrastruktúrát kezelő szakemberek azt, a bizonytalansága és sebezhetősége miatt Voldemortnak [ő a Harry Potter sorozat főgonosza] nevezték el.

Az újság nyomozása azt mutatja, hogy a cégvezetés minden biztonsági problémafelvetést ugyanazzal a módszerrel kezelt: közölték, hogy a rendszer többrétegű védelemmel rendelkezik, a biztonságos működésért felelős kritikus hálózatok külön, az általános informatikai rendszertől elszigetelten működnek, így nem is lehet megtámadni azokat. Amikor ez megkérdőjeleződött, akkor pedig azt közölték Sellafieldből, hogy nincs bizonyíték a sikeres kibertámadásra.

Ehhez képest a közelmúltban lefolytatott vizsgálat során kiderült például, hogy a területre beengedett külsős vállalkozók kontroll és gond nélkül csatlakozhattak a számítógépes rendszerhez. Korábban pedig az is, hogy Oroszországhoz és Kínához kötődő csoportok feltörték a brit atomtelep informatikai rendszerét, melybe alvó és adatgyűjtő programokat is elrejthettek. Az már kínos volt, amikor 2022 nyarán a területre beengedett Countryfile stábja (akik BBC One természetvédelmi sorozatát készítik) az egyik helységben forgatva a nézők elé tárt egy rendszerbiztonsági jelszót. Tavaly decemberben viszont az derült ki, hogy azt

az illetékesek sem tudják, hogy mikor kertült először veszélybe a sellafieldi infrastruktúra.



A Guardian belsős forrásokra támaszkova állítja, hogy 2015-ben már egy konkrét behatolást észlelése is megtörtént, és a számítógépes hálózatba bejuttatott kémszoftverekkel a lap szerint „a hackerek valószínűleg a legbizalmas anyagokhoz is hozzáférhettek”. Ami annyit tesz, hogy a sellafieldi telep működését, az ottani radioaktív hulladék mozgását, de akár a veszélyes anyag szivárgások adatait is megtudhatták. Mivel a menedzsment ezeket az incidenseket egyáltalán nem jelentette a hatóságoknak, a kárt számszerűsíteni se lehet. Az ONR egyelőre a vizsgálatok értékelésénél tart. A hatóság közlése szerint vádemelés lesz, de csak majd akkor, ha erre ők minden szempontból készen állnak.

A nukleáris leszerelési programot végző Sellafield az Egyesült Királyság éves költségvetéséből mintegy 2,5 milliárd fontot szív el a „nukleáris energia- és fegyveripari hagyaték kezelése”. E nukleáris mocsok eltakarításának teljes költségigénye nem ismert. Ha a standard értéknek tartott 263 milliárd font szükséges, a művelet száz évig is eltarthat. Akkor sem sokkal megnyugtatóbb a helyzet, ha a jelenlegi számítások szerint a szükséges költés ennek az összegnek lehet akár csupán a fele is, pláne, hogy benne van az is, hogy e művelet végül akár a triplájába is kerülhet.

Pakson a mélységi elv az irányadó

A paksi atomerőmű kiberbiztonságáról Kovács Antalt, a vállalat kommunikációs vezetőjét kérdeztük:



- Mennyire és hogyan védett a Paksi Atomerőmű az informatikai rendszereken keresztüli támadásokkal szemben?



- Kritikus infrastruktúra vagyunk, azon belül is nukleáris létesítmény, ennek megfelelően összetett külső, jogszabályi követelmények vonatkoznak ránk, amely követelmények teljesítése tekintetében nem mérlegelhetünk. Alapvető követelmény a mélységi védelem elvének (kívülről befelé egyre szigorodó és egymásra épülő intézkedések) követése, így mind az IT, mind az OT rendszereink architektúrája és azok védelmi kontrolljai ezt az elvet követik.



- Milyen jellegű incidensek érték a paksi rendszert (mire kell az infrastruktúrát felkészülten tartani)? Mondana egy példát, hogy miként sikerült elhárítani és/vagy azonosítani egy ilyen jellegű támadást?



- Régóta működtetünk információbiztonsági incidenskezelési folyamatot, és az ezt támogató technikai megoldásokat. A jelenlegi, nemzetközi konfliktusokkal terhelt időszakban különös felelőtlenség lenne erről mélyebben nyilatkoznia bármely gazdasági szereplőnek.



- Mennyire nemzetközi, mennyire nemzeti (vagyis: saját hatáskörben megoldandó) az adott ország adott atomerőművének információbiztonsági védelme?



- Természetesen az iparági protokollok és jó gyakorlatok követése szakmai érdekünk. Többek között a NAÜ is végez olyan átfogó vizsgálatokat, amelyek az információbiztonsági irányítási rendszer működésére is kitérnek. Különböző útmutatók révén segíti a tagállamok nukleáris létesítményeinek munkáját, amelyeket szintén figyelembe veszünk. Ezeket az útmutatókat a hazai felügyeletet ellátó hatóság is implementálja, és elvárja az ezeknek történő megfelelést.



- Az atomerőművek kibervédelmének biztosítása mennyiben vált nehezebb feladattá az amerikai-kínai ellent kiéleződése, illetve az oroszok ukrajnai háborúja miatt az EU-val szembeni feszültebb viszonyával összefüggésben?



- Nem csak Paksnak, hanem minden gazdasági szereplőnek, kiváltképp a kritikus infrastruktúráknak, termelő egységeknek kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók tudatosítására, a kritikus üzleti folyamatait támogató információs rendszereik védelmére, valamint törekedni kell a hatékony detektálási képesség kialakítására. Jelenlegi plusz feladatként folyamatban van a NIS2 EU direktíva Paks tekintetében történő értelmezése, és a védelmi kontrolloknak való teljes körű megfelelés biztosítása.

