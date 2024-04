Látványos kereskedelmi háború folyik a szemünk előtt az olajpiacon - A nagyok játéka közvetlenül a bőrünkre megy

Miközben az OPEC+ immár a többedik kitermelés-korlátozást jelenti be azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél magasabb szinten adjon támaszt a kőolaj nemzetközi árának, az Egyesült Államok kőolajkitermelés-volumene új csúcsokat elérve cáfolt rá a növekedés jelentős lassulásáról szóló tavalyi előrejelzésekre.

A legutóbb, április 3-i OPEC+ értekezlet után 2,2 millió hordós termeléskorlátozás maradt érvényben 2024. június végéig. A mérleg másik oldalán, az USA nyersolaj-kitermelése 9%-kal, 12,9 millió hordó/nappal rekordmagasságra nőtt. A növekmény meghatározó részét a viszonylag új technológiájú, Texasban és New Mexicóban folytatott palaolaj-termelés növekedésével nyert, jellemzően könnyű típusú olaj adja, míg az Egyesült Államokban eredetileg kitermelt olaj minősége miatt sok amerikai finomítót a nehezebb kőolaj felhasználására terveztek. Ezért a többlet növekvő arányban talál vevőre külföldön.

Az Egyesült Államok kőolajexportja átlagosan minden idők csúcsát, napi 4,1 millió hordót (bpd) érte el tavaly, és ez 13%-kal, napi 482 000 hordóval ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest. Az amerikai állami Energy Information Administration (EIA) múlt havi adatai szerint, 2021 kivételével az Egyesült Államok kőolajexportja minden évben nőtt, amióta a legtöbb export tilalmat 2015-ben feloldották. Mivel az Egyesült Államok kőolajtermelésének nagy része könnyű olaj, ez exportösztönzőket teremtett a piaci szereplők számára.

Az EIA az USA Energiaügyi Minisztériumán keretein belül működő, független statisztikai és elemző ügynökség, amely energetikai információk gyűjtésére, elemzésére és terjesztésére szakosodott.

Az amerikai olaj most utat tör az OPEC+ csoport korábbi kulcsfontosságú piacaira. Vegyük sorra a legfontosabb átrendeződéseket a világ nagy kőolaj piacain:

Európa az Oroszországgal szembeni szankciókon túl a húszi támadások miatt a Vörös-tenger/Szuezi-csatorna útvonalat elkerülő tankerek pótlására is szívesebben használ több amerikai olajat, mintsem fussa a bizonytalan és hosszú Afrika-kerülés kockázatát.

"Az amerikai termelés növekszik, az OPEC és az orosz termelés csökken – tehát az Egyesült Államoknak értelemszerűen nagyobb piaci részesedése lesz" – mondta a Bloombergnek Gary Ross, a Black Gold Investors hedge fund menedzsere lett olajtanácsadó.

A nemrég a Dated Brent árjegyzésébe is bekerülő WTI kőolajat jellemzően Rotterdamba szállítják, amely Európa egyik nagy kőolajtároló és kereskedelmi központja (az ARA-városok: Amszterdam, Rotterdam és Antverpen a meghatározó hub-ok, volumen és árazás tekintetében is. A másik nagy európai fizikai és árazási központ, a WestMed ráadásul kényszerű elszenvedője a fent már említett huszi támadásoknak is). Az EIA becslései szerint Hollandia átlagosan napi 652 000 hordó amerikai kőolajat fogadott, és ez több, mint bármely más ország USA olajimportja 2023-ban.

Összességében az Egyesült Államok Európába irányuló kőolajexportja átlagosan napi 1,8 millió hordóval volt több tavaly, mint az Egyesült Államok Ázsiába és Óceániába irányuló összesen 1,7 millió hordós exportja.

Az európai orosz kőolaj-import nagy részét amerikai kőolaj váltotta fel.

Az amerikai nyersolaj második legnagyobb piaca immár Kína. Az EIA becslései szerint, az Egyesült Államokból származó kínai import átlagosan napi 452 000 hordó volt, ami volumen-duplázást jelentett 2022-ben. Persze ezzel együtt Kína tavaly így is sokkal több orosz olajat importált, mint korábban.

Bár 2022 végén és 2023 nagy részében India is a korábbinál jóval több olcsó(bb) orosz nyersolajat is fogyasztott, de miután az Egyesült Államok tavaly év végén megszigorította a szankciók végrehajtását, a kontinensnyi ország is jelentősen visszafogta az Oroszországból származó importot. Márpedig India a világ harmadik legnagyobb kőolajimportőre.

A hírek szerint mára az összes indiai finomító megtagadja a Sovcomflot - az orosz állami tankhajó-flotta üzemeltetője - hajóin szállított orosz nyersolaj átvételét, és gondosan ellenőrzi minden orosz nyersolajat szállító tartályhajó tulajdonosi láncát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hajók nincsenek kapcsolatban a Sovcomflottal vagy más, az Egyesült Államok újabb szankciós listáján szereplő szervezetekkel.

Piaci információk szerint ráadásul az indiai finomítók a venezuelai olajexportra vonatkozó amerikai szankciók alóli mentesség április 18-i közelgő lejárata miatt, annak meghosszabbításáig felfüggesztették a venezuelai kőolaj vásárlását is. Ez egy újabb OPEC+ ellenőrizte értékesítési csatorna kiesését jelentheti.

Úgy tűnik, a kezdeti bizonytalankodás után, az USA és a nyugati világ által alkalmazott kollektív szankciók kezdik valóban kifejteni hatásukat, ráadásul akár szélesebb körben is, mint eredetileg azt tervezték.

És bár most a nyersolaj legtöbb jegyzése éppen felfele mozdul, az átrendeződő és többszereplős piac hosszútávon az olajat importáló országok számára inkább jelent biztonságot és stabilitást, mint ha maradna a függés egy kitermelői blokktól, legyen az bármilyen tradicionális.

Ráadásul, mivel a több olaj a jelenlegi áron több készpénzt jelent, a kitermelés folytatódik. Az egyik bökkenő azonban az, hogy ezek a kutak gázt is termelnek, és jelenleg az Egyesült Államok gázpiaca telített – köszönhetően a meleg télnek, amely megbénította a keresletet. A készletek közel 40%-kal haladják meg az ötéves átlagot. Ennek eredményeként az árak egyes jegyzéseken nulla alá süllyedtek, körülbelül -2 dollárra esett millió brit hőegységenként ezen a héten Nyugat-Texas Waha hub-on.

És mégis, mivel a West Texas Intermediate hordónként 85 dollár felett van, a termelők továbbra is öntik a nyersolajat még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy az ezzel járó gázt is hozni kell.

Egy érdekesség: akik kereskedtünk akkoriban földgázzal, jól emlékszünk még a 2020 őszi "negatív" TTF-árakra a rövid termékekre. Ezt akkor több tényező együtt állása mellett az USA termelés és LNG ára okozta. 2020-ban erre több, mint 1000 darab észak-amerikai kútra volt szükség, most 750 kútról számol be a Baker Hughes gyűjtése. Quo Vadis, energia-árak?

Címlapkép forrása: Shutterstock