Megszólalt az MNB az aranytartalékról

Az elmúlt hónapokban ismét a figyelem középpontjába került az arany, mint jegybanki tartalékeszköz és mint a stabilitás szimbóluma. A Magyar Nemzeti Bank pénz- és devizapiaci igazgatója, Veres István Attila most részletesen bemutatta az elmúlt évek aranypiaci folyamatait, trendjeit, emellett pedig a hazai aranytartalék alakulásáról is említést tett.

Az elmúlt évek világgazdasági eseményei és tőkepiaci folyamatai egy olyan helyzetet alakítottak ki, amiben az aranytartalék szerepe még inkább felértékelődött, ugyanis az arany a bizalom, a tartósság és a stabilitás szimbóluma, emiatt a múltban már számtalanszor funkcionált menedékeszközként válságok idején.

A világgazdaság az utóbbi évek legnagyobb globális inflációs hullámán van túl, miután arelatíve nyugodt, egyensúllyal és növekedéssel jellemezhető 2010-es éveket 2020-ban válságok rázták meg. Először a Covid, és az arra adott kormányzati és jegybanki reakciók mozgatták meg főként a pénzügyi piacokat, majd a geopolitikai feszültségek élesedtek ki, így igencsak bizonytalanná váltak az inflációs várakozások, valamint a növekedési kilátások is.

Az elmúlt években a jegybanki döntéshozók az emelkedő inflációs környezetre váltva világszerte a monetáris szigorítás mellett döntöttek az infláció letörése, valamint a makrogazdasági egyensúly helyreállítása érdekében. Napjainkban a piaci szereplők azonban már azt találgatják, hogy is kezdődhetnek meg a kamatvágások, ez azonban további bizonytalansági faktort jelent a pénzügyi piacokon.

Ebben a bizonytalan környezetben, a világgazdasági környezet változására reagálva az elmúlt években egyre több ország kezdte el növelni aranytartalékát. 2022-ben és 2023-ban is évtizedes rekordokat döntöttek a jegybanki aranyvásárlások, melyek elsősorban Kínához, Törökországhoz, Indiához és Japánhoz köthetők, tavaly azonban már Lengyelország is jelentős vásárló volt, és Csehország is további vásárlásokat tervez. A tavalyi évben a teljes globális aranykereslet elérte a 4899 tonnát, ami új történelmi rekordnak számít,

a legfrissebb adatok szerint pedig tovább folytatódhat ez a tendencia.

Ami a hazai tartalékot illeti, az MNB aranytartaléka a 2018 előttihez képest harmincszorosára emelkedett az elmúlt években, miután a jegybank már 2018-ban döntött az aranytartalék növeléséről, megtízszerezve ezzel akkor 3,1 tonnás állományát. Ezt követően pedig a világjárvány alatt háromszorosára növelte a magyar aranytartalékot, ami 2021-ben már 94,5 tonnára emelkedett,

ami régiós szinten is kiemelkedőnek számít.

