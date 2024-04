Visszatér a rettegett benzinárstop?! Hajszálnyira vagyunk az autósok rémálmától

Élesedett a KSH régiós üzemanyagár-összehasonlító rendszere, ami alapján elmondható, hogy a benzin és a dízel esetében is jócskán a régiós középmezőny felett alakulnak a hazai árak. Nagy Márton már jelezte is, hogy a friss adatok ismeretében a jövő héten a kormány össze fog ülni és vizsgálni fogja a kérdést, hogy szükséges-e beavatkozni az üzemanyagpiacon. A nemzetgazdasági miniszter egyebek mellett az újbóli árbefagyasztást sem vetette el - adódik a kérdés, hogy ha valóban erre kerülne a sor, akkor az milyen formában valósulna meg? Hogyan lehet tanulni a múlt tapasztalataiból, milyen probémákat szült a korábbi benzinárstop? Milyen egyéb megoldások léteznek az árak leszorítására?

Drága a benzin, jöhet a beavatkozás

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal ma közzétette az új statisztikáját a régiós üzemanyagárak összehasonlításának céljával, a friss számok alapján elmondható, hogy

a hazai benzin-és dízelár a régiós átlag felett van.

Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint volt, írja a KSH, a magyarországi átlagár tehát 3,2%-kal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal, 5%-kal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat, írják.

Forrás: KSH

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a friss statisztika kapcsán közölte, hogy a KSH minden pénteken reggel fogja közzétenni az aktuális számokat. Mint korábban már jelezte, ez a statisztika fogja az alapját adni egy esetleges kormányzati beavatkozásnak az üzemanyagpiacon: a jövő héten a kormány össze fog ülni és vizsgálni fogja a kérdést, és el fog gondolkozni azon, hogy szükséges-e beavatkozni annak érdekében, hogy az üzemanyagpiaci szereplőkkel lévő megállapodást erősebben nyomatékosítsa - a megállapodás arról szól, hogy a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük.

„A jövő héten ki fog derülni, hogy a kormány mit lép, szerdáig, csütörtökig kérem a türelmüket” – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy

nincs kizárva a benzinárstop újbóli bevezetése.

Mivel az üzemanyagárnak vannak egyéb összetevői is a nagykereskedelmi árazáson túl – példaként említette az árrést – így vannak egyéb opciók is az ármeghatározáshoz. További részleteket azonban nem akart közölni a tárcavezető.

Miért drága a magyar benzin?

Több fontos tényező határozza meg a hazai üzemanyagok árát, a két legfontobb elem az olaj világpiaci árának alakulása és a forint teljesítménye a dollárral szemben. Előbbi a régiós összevetésben nem irányadó, a magasabb olajár miatt ugyanis a környező országokban is nő a benzin és a dízel ára, a forint teljesítménye azonban célzottan a hazai üzemanyagárakra hat. Ebben a tekintetben nem alakult kedvezően az elmúlt néhány hónap:

idén eddig 6,9 százalékkal gyengült a forint a dollárral szemben.

Ugyancsak fontos szepe van az üzemanyagárak alakulásában az adóterheknek: ebben a tekintetben történt idén egy fontos, magyar piacra specifikus esemény, a jövedéki adóemelés miatt ugyanis 42 forintos drágulás következett be a kutakon. (Magára az adóemelésre egyébként szükség volt, annak mértéke azonban lehetett volna alacsonyabb is, erről később részletesen.)

Többek között a jövedéki adóemelésnek és a kedvezőtlen devizahatásnak is köszönhetően

idén eddig 14 százalékkal került feljebb a hazai benzin ára (+ 80 forint),

a dízelnél pedig 9,1 százalékos emelkedést láthattunk (+54 forint).

Hogy nézhet ki egy árstop?

Hogy pontosan hogyan nézhet ki egy újabb árstop-intézkedés a hazai üzemanyagok esetében, azt nem lehet tudni, de a múlt adhat némi támpontot.

2021 novemberében vezették be Magyarországon ezt az intézkedést, ekkor 480 forinton rögzítették a normál benzin és a gázolaj árának felső határát. Fontos kiemelni, hogy a horvát példával ellentétben (akkor még csak Horvátország alkalmazott hasonló intézkedést az EU-ban) nem az aktuális árszinten, hanem annál jóval alacsonyabban határozták meg az üzemanyagok árát: a döntést követően a 95-ös benzin ára 26 forinttal csökkent, míg a gázolaj esetében 32 forintos volt az árcsökkenés mértéke.

Ha emellé a megoldás mellé hozzátesszük még azt, hogy a több hónapja kiadott kormányzati irányelv ellenére továbbra sincs a régiós középmezőnyben a hazai üzemanyagár, akkor nagyon nagy valószínűséggel állítható, hogy most sem az aktuális piaci áron lesz befagyasztva a benzin és a dízel ára, hanem egy alacsonyabb árszint lesz az intézkedés alapja. Ez a korábbi megoldás mintájára lehetne egy pár héttel ezelőtt látott árfolyam. Mivel azonban az eddigi kormányzati kommunikáció a régiós átlagárat tette a középpontba, ezért az sem kizárt, hogy

egyfajta dinamikus árbefagyasztás lesz, azaz a régiós átlagszinten rögzítik a hazai üzemanyagárakat.

Ebben az esetben hetente változhatna a benzinár, annak függvényében, hogy a KSH friss módszertana milyen átlagárat kalkulál. Ha utóbbi megoldás lépne életbe, azzal a friss számok alapján 20 és 31 forinttal csökkenne a hazai benzin és a dízel ára, ami nagyságrendileg megegyezik az első árstopnál életbe lépett csökkenéssel. Ebben az esetben vélhetően az üzemanyagturizmus is elkerülhetőbb lenne, ráadásul ez a módszer bár jelentősen szűkítené az árréseket, de legalább lenne benne egyfajta rugalmasság, ugyanis a világpiaci ár változására reagálnának az árszintek, ezért kiszámíthatóbb lenne, mint egy fixált árstop.

Mi volt a baj az árstoppal?

Sokakban fájó emlékként villanhat be a 2021 novemberében bevezetett árstop-intézkedés és annak a piacra gyakorolt hatásai - ugyanis mint ismert, az intézkedés bevezetésével az üzemanyagok adótartalma nem változott, a kereskedői árrés csökkent, a kereskedőket pedig nem kompenzálták.

A jövedéki adóhoz azért sem is volt lehetőségük nyúlni, mert a benzin esetében 36 eurócentet ír elő az Európai Unió minimális jövedéki adónak, és mivel az intézkedést megelőző hónapokban a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, ezért ez a minimum szint alá csökkent a hazai adómérték.

Éppen ezért a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség is egy tavaly szeptemberi kormányinfót követően a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta, a MÁSZ főtitkára azt is elmondta, hogy

HA A KORMÁNY VISSZAVEZETI A HATÓSÁGI ÁRAKAT, AKKOR NAGYON RÖVID IDŐN BELÜL KOMOLY HIÁNYOK ALAKULNÁNAK KI.

De pontosan mi is volt a baj az intézkedéssel? Múltidézés következik.

Az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány a kivezetése előtti hónapokban több körben is átdolgozta az intézkedést, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még 2021 végén rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, 2022 utolsó napjáig meghosszabbított. A következő problémák és nehézségek léptek fel 2023-ban, mielőtt kivezették az intézkedést:

Március elején egyre erősebbek lettek azok a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amelyek az ellátási lánc zavaraira hívták fel a figyelmet. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első körben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

hívták fel a figyelmet. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első körben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron. Aztán május végén jött a bejelentés, hogy az üzemanyagturizmust elkerülendő, Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. EZZEL A DÖNTÉSSEL KAPCSOLATBAN ELJÁRÁST INDÍTOTT MAGYARORSZÁG ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG: felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

elkerülendő, Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Július végén aztán újabb korlátozás jött, a 480 forintos árat ezt követően csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra és mezőgazdasági erőgépekre tartották fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás Gergely megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet . Az utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert A KÜLFÖLDI CÉGEKNEK EZEN A HAZAI RÖGZÍTETT ÁRON NEM ÉRTE MEG MAGYARORSZÁGRA EXPORTÁLNI.

. Az utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert Novembertől a Mol korlátozta a tankolást az összes hazai töltőállomásán , a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre.

, a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre. Az elhúzódó százhalombattai finomítói karbantartási munkálatok és a hazai üzemanyag-felhasználás korábban 30 százalékát adó import kiesése miatt november végén egyre súlyosabbak lettek az üzemanyag-ellátási problémák, és felvásárlási pánikreakció indult a lakosság részéről, gyakorlatilag a Mol teljes hálózatán részleges üzemanyaghiány alakult ki. Ezt követően vezették ki az eredetileg tovább tervezett üzemanyagár-stopot.

Mik a lehetőségek?

Nem csak az üzemanyagpiaci szereplők által piacrombolónak tartott árstop lehet a megoldás a hazai üzemanyagárak csökkentésére, egy lehetséges variáció még (amire nem kizárt, hogy már láttunk példát tavaly), hogy

SZŰKÍTHETI AZ EGYÉBKÉNT ELÉG MAGAS NAGYKERESKEDELMI ÁRRÉSÉT A MOL A PIACON,

mintegy "elszakítva" a nagyker-árat a piaci árak aktuális alakulásától, ezáltal is közelebb húzva a magyar üzemanyagjegyzéseket a régiós átlagárhoz. Ennek a megoldásnak elméletben egyébként lenne is tere, a mögöttünk álló hónapokban ugyanis kifejezetten magasan alakult mindkét finomított olajtermék esetében a finomítói prémium.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoszöld). Forrás: Neste

A tavaly októberi folyamatokat nézve lettünk figyelmesek arra, hogy az izraeli-palesztin háború kirobbanásával hiába ugrott meg az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is, ez főleg az utóbbi esetében volt meglepő. A benzinnel ellentétben ugyanis a finomítói prémium nem zuhant be a dízel esetében, de más piaci folyamatok sem támasztották alá azt, hogy nem emelkedett az olajárral párhuzamosan a finomított gázolaj hazai ára. Az egyik lehetséges magyarázat Gaál Gellért, a Concorde elemzője szerint a fent leírt nagyker árrésszűkítés lehetett, ezt a gondolatmenetet egy másik, nevének mellőzését kérő hazai elemző is alátámasztotta a Portfoliónak.

Ez a mechanizmus egyébként nemzetközi kitekintésben nem egyedi megoldás, például a választások előtt Lengyelországban is zajlott informális kommunikáció a vezető olajcég Orlen és a kormány között, ahol ugyancsak a nagyker-árrés csökkentésére kérte a kormányzat a vállalatot.

Logikus lépés lehetne még a kiskereskedelmi árrések csökkentése is, azaz a kutak hasznának a visszavágása - ahogy azonban arra korábban rámutattunk, a kutak a jelenlegi helyzeten egyáltalán nem nyerészkednek, sőt: a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelésből csak 20 forintos drágulás érződött a fogyasztói árakban, a fennmaradó 21 forintot az üzemeltetők nem tudták a fogyasztókra terhelni. Ennek köszönhetően jelentősen romlott a kutak jövedelmezősége, itt tehát vélhetően kevés lehetőség nyílik a kormányzati beavatkozásra.

Ezen felül - bár a mostanában tapasztalt kommunikáció nem efelé mutat -

AZ ADÓTERHEK CSÖKKENTÉSÉRE IS LEHET ESETLEG TERE A KORMÁNYZATNAK,

a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedékiadó-emelés ugyanis olyan mértékben lett meghatározva, ami a 420-as euró-árfolyamig elegendő, ebben a tekintetben tehát valóban van némi mozgástér (jelenleg 395 forintot kell adni egy euróért).

Címlapkép forrása: Getty Images