Közelebb kerültek a magyarok a spanyol szupervonat-gyártó felvásárlásához

A madridi Cinco Dias szerint, bár Óscar Puente közlekedési miniszter és María Jesús Montero pénzügyminiszter is alternatívát kerestek a magyarok 619 millió eurós ajánlatára, eddig nem sikerült más iparági befektetőket találniuk.

A spanyol kabinet próbálkozásai során csak egy befektető, a CriteriaCaixa mutatott érdeklődést, de ők is csak egy ágazati szakértővel közösen lennének hajlandóak részt venni a tranzakcióban. A Külföldi Befektetések Tanácsa jelenleg is dolgozik egy jelentésen, amely alapján a kormány három hónapon belül dönthetne az ügyben, miközben céljuk továbbra is az ágazat védelme.

Eközben több ismert gyártó, köztük a CAF és a Stadler már elutasította a spanyol kormány felkérését, míg más nagy nevek mint, az Alstom és Siemens nem mutattak érdeklődést.

A Talgo iránti érdeklődés hiányának okai nem teljesen világosak, tekintettel arra, hogy a vállalat rendeléseinek volumene folyamatosan növekszik. A cég 2023-ban 652 millió eurós bevételt ért el 11,5 százalékos EBITDA-marzzsal, ráadásul a Talgo technológiai fejlesztéseit kiemelten fontosnak tartják Európában és a MENA régióban egyaránt.

A magyar cég figyelmét a Talgo termelési kapacitásainak korlátai hívta fel, miután saját kihasználatlan kapacitásaival képes lehet megoldást nyújtani az egyre növekvő rendelésállomány teljesítésére.

Bár a spanyol kormány továbbra is reménykedik abban, hogy megtalálja az ideális befektetőt a Talgo számára, egyelőre igencsak kérdéses ezen erőfeszítéseknek az eredményessége. Az új tulajdonos pedig nem csak új munkaerőbázishoz jutna hozzá, hanem egy jelentős rendelésállomány kezelésének kihívásait is meg kellene oldania.

Címlapkép forrása: Getty Images