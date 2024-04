Vészhelyzeti áramimportra szorult ma Ukrajna, Magyarország is kisegítette

Vészhelyzeti áramimportra szorult ma Ukrajna Magyarország, Románia, Szlovákia és Moldova felől, mivel az ukrán villamosenergia hálózat nehezen tudja kielégíteni a keresletet az orosz rakétatámadások és a rosszabbá váló időjárás miatt - közölte hétfőn az Ukrenergo nemzeti hálózatüzemeltető a Reuters tudósítása szerint.

Az ukrán energetikai infrastruktúrát március végétől súlyos, szisztematikus orosz bombázás, illetve rakétázás érte, és már április elején írtunk arról, hogy Magyarország felől is felpörgött az ukrán áramimport. Azóta ez április közepén is jelentős volt az Ukrenergo Telegram-üzenetei alapján, ma pedig arról tett bejelentést, hogy vészhelyzeti áramimportra szorult.

Az orosz rakétacsapások okozta károk miatt az erőművek nem tudnak annyi áramot termelni, hogy fedezni tudják a növekvő fogyasztást

– indokolta a lépést a rendszerüzemeltető. Azt is jelezte, hogy a romló időjárási körülmények miatt a fogyasztói kereslet megugrott, ezért továbbra is fogyasztási korlátozásokat vezetett be a dnyipropetrovszki régió ipari fogyasztói és a harkivi régió lakosai számára.

Tegnap, vasárnap az ukrán energiaügyi minisztérium előbb azt közölte, hogy tervei szerint napközben minimális mértékben áramexportot tud bonyolítani, de aztán az esti órákban (csúcsidő) vészhelyzeti segítséget kapott Lengyelországtól, Szlovákiától és Romániától.

A hírügynökség az ukrán villamosenergia-hálózat felőli „rángatás” kapcsán emlékeztet rá: az EU és Ukrajna összekapcsolta a hálózatokat az orosz invázió után, amelynek az is a célja, hogy utat nyisson a vészhelyzeti segítségnyújtás számára a kritikus infrastruktúrát ért orosz támadások esetén.

Címlapkép forrása: Getty Images