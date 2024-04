Itt az indoklás! Ezért vágott ma az MNB

Portfolio 2024. április 23. 15:15

A mai 50 bázispontos kamatvágás bejelentése után kiadta az indoklást is a Magyar Nemzeti Bank. A közlemény szövege három ponton is jelentősen változott az egy hónappal ezelőttihez képest, mert egyrészt azt hangsúlyozza a Monetáris Tanács két helyen is, hogy "óvatos és türelmes" monetáris politikára van szükség, másrészt az erőteljes és általános dezinflációra utalás kikerült a szövegből, harmadrészt viszont bekerült a szövegbe az, hogy áprilistól új szakasz kezdődött a monetáris politikában. Mindez arra utal, hogy a mai 50 bázispontos vágás után "óvatos és türelmes" stratégia mentén halad tovább a jegybank a beszűkült további kamatcsökkentési lehetőségek mellett.