Lépni készül Ukrajna: 20 milliárd dollárnyi államadósságot ütemezne át

Ukrajna azt tervezi, hogy május elejére megküldi a nemzetközi kötvénytulajdonosoknak a 20 milliárd dolláros adósságának átütemezésére vonatkozó tervjavaslatot - közölte két, a helyzetet jól ismerő forrás a Reuters szerint.

Ukrajna számára kulcsfontosságú, hogy az adósság átütemezéséről szóló megállapodás még azelőtt megszülessen, hogy augusztusban lejár a nemzetközi kötvények tulajdonosaival kötött kétéves fizetési moratórium. Az egyik forrás szerint az ukrán kormány reméli, hogy legkésőbb júniusban sikerül megállapodni.

A kötvények utáni kupon- és tőkefizetés befagyasztását azt követően hozták meg, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta az országot, ami súlyosan érintette annak gazdaságát.

Ukrajna 2023 vége óta folyamatosan egyeztet a nagybefektetőkkel a nemzetközi adósságának átstrukturálására vonatkozó tervekről és a friss finanszírozás lehetőségéről, de eddig csak informális megbeszélésekre került sor.

A hírügynökség szerint nem világos, hogyan nézhet ki egy szerkezetátalakítás, mivel egy háborúba sodródott gazdaságról van szó, amelynek kilátásai, költségvetési helyzete és adósságtörlesztési képessége továbbra is bizonytalan.

A források szerint a kötvénytulajdonosok azt remélik, hogy az adósság átstrukturálásából új kötvényekkel kerülhetnek ki, amelyek a kezdetektől fogva kamatfizetést biztosítanának. Ukrajna szeretne hozzáférni a tőkepiacokhoz, és az adósságátütemezés részeként kötvényeket kellene kibocsátania, de biztosítékkal fedezett és garantált kötvények eladásával is szerezhetne új finanszírozást.

Ezek esetében Ukrajna nemzetközi partnerei - akár multilaterális hitelezők, akár egyes országok - biztosítékot nyújthatnának az új kötvényekhez, hasonlóan a latin-amerikai országok által az 1980-as évek végén kibocsátott úgynevezett Brady-kötvényekhez, amelyek mögött amerikai államkötvények álltak fedezetül.

Ukrajnának azzal is foglalkoznia kell, hogy miként dolgozza át a számos állami tulajdonú vállalatánál fennálló kötvényeket. A Naftogaz állami gázipari vállalat tavaly önállóan átstrukturálta nemzetközi kötvényeit. A Financial Times arról számolt be, hogy a kötvénytulajdonosok egy csoportja nem akarta, hogy az Ukrenergo hálózatüzemeltető nemzetközi kötvényeit is bevonják az államadósság átalakításába.

Ukrajna legtöbb kétoldalú hitelezője 2027-ig felfüggesztette a törlesztési kötelezettségeket. Elemzők szerint Ukrajna dönthet úgy, hogy amennyiben a nyári határidő előtt nem sikerül megállapodnia a kötvénytulajdonosokkal, akkor hosszabbítást kér a teljesítésre.

Címlapkép forrása: Getty Images