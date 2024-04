Itt a bejelentés: elengedi a kormány a gázbekötési szabályt, tízezerrel többen nyerhetnek

Az energiaügyi miniszter egy másik fontos változásról is szót ejtett: eredetileg azt tervezték, hogy az 1990 előtt épült családi házak lesznek jogosultak indulni a pályázaton, de most úgy fogalmazott: "az 1990 végéig megépült" családi házaknál lesz meg ez a lehetőség, tehát egy évvel kitolták a jogosultsági dátumot.

E két változás eredményeként jelentősen, mintegy tízezerrel, nő a várható pályázati nyertesek száma.

Eredetileg közel 20 ezer nyertessel számolt a kormány az április eleji bejelentéskor, most Lantos Csaba úgy fogalmazott: "ahogy mi számolunk, kb. 30 ezer ház fog beleférni" a 108 milliárd forintos pályázati keretbe.

A Portfolio információi szerint a közeljövőben további lényeges területen is módosulhat még a pályázati feltételrendszer, amelyre az Egyensúly Intézet alábbi közleményében van is utalás (jövedelmi szabályrendszer, maximális támogathatóság).

A gázbekötési szabály eltörlését egyébként ma a társtárca államtitkára, Fábián Gergely is jelezte egy délelőtti NGM-közleményben, amelyről itt írtunk. Ahogy ő is jelezte, szakmai egyeztetések zajlottak és ezek nyomán a szabály eltörlése miatt jelentősen nő az igénylők potenciális köre.

A különböző szakmai egyeztetések hatására módosuló pályázati feltételre Lantos is tett utalást, és az egyeztetésekről, illetve a további javaslatokról is szól az Egyensúly Intézet mai közleménye is. Magyarország legnagyobb független agytrösztje tavaly ősszel kezdeményezte a szakmai összefogást a hazai épületfelújítás felgyorsítása érdekében és azóta ehhez több száz piaci és szakmai szervezet csatlakozott. Ezek a szervezetek személyesen is bemutatták javaslataikat Fábián Gergelynek, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkárának.

Az egyeztetésen az Egyensúly Intézet által koordinált szövetség egyebek mellett a következő javaslatokat fogalmazta meg a hazai épületállomány energetikai megújításával kapcsolatban:

Minél nagyobb a fajlagos energiamegtakarítás mértéke, annál nagyobb arányú legyen az állami támogatás. Vagyis a támogatások mértékét a beavatkozás eredményeképpen elért energiamegtakarítás mértékéhez is kell kötni, a jövedelem szerinti differenciálás mellett.

Minden támogatási konstrukció esetén differenciált, célzott támogatásokkal érdemes segíteni az energiaszegénységben élőket.

A támogatásnak ne legyen feltétele, hogy az adott családi ház a gázhálózatra legyen kötve, hiszen jellemzően sok alacsonyabb jövedelmű család fűt szilárd tüzelővel — nekik is meg kell adni a lehetőséget, hogy részt vehessenek a támogatási programban.

Lényeges, hogy már az idén induló konstrukcióban legyen lehetőség a gázfűtés korszerűsítése helyett hőszivattyúra cserélni a gázkazánt.

A szervezetek javasolják, hogy az állam a következő években törekedjen a magasan és alacsonyan képzett építőipari dolgozók számának együttes növelésére, ezáltal csökkentve a munkaerőhiány okozta elakadást a lakásfelújítási piacon. A szakképzés megújítását mindeközben érdemes összekötni a felújítási program munkaerő-szükségleteinek kielégítésével.

Az épületenergetikai felújítási programokhoz rendeljünk több évre szóló, kiszámítható útitervet, hogy a családok és a piaci szereplők fel tudjanak készülni. Ez mind az alapanyagellátás, mind a megfelelően képzett szakemberek rendelkezésre állása szempontjából nélkülözhetetlen, és a piaci kilengéseket is tompítja.

A szakmai szervezetek javasolják, hogy a jövőben az alacsonyabb energetikai besorolású ingatlanok adásvételekor kötelező legyen meghatározott energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést vállalni. Ennek keretében a szociálisan rászorulók támogatást kapnának a felújítások elvégzésére.

A közlemény szerint a konzultáción a gázbekötési szabályrendszer elengedése mellett az is elhangzott, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkereseténél (571 200 forint) 30%-kal alacsonyabb jövedelműek (bruttó 399 840 forint) a legnagyobb, 3,5 millió forint összegű támogatással vehetik igénybe a program keretében nyújtott forrásokat. A pályázati felhívás tervezetének részletei a héten kerülnek nyilvánosságra – zárul az Egyensúly Intézet közleménye.

Lantos Csaba a műsorban a január óta elindult Napenergia Plusz Program kapcsán jelezte: már több, mint 28 ezer előregisztráció történt és folyamatos a pályázatok feldolgozása és a támogatási döntések meghozatal. A minap a tárca több, mint 5 ezer nyertesről adott már tájékoztatást.

Címlapkép forrása: Getty Images