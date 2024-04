Neves elemző igazolt az MBH Bank Elemzési Centrum élére

Új vezető érkezett az MBH Bank Elemzési Centrum élére Árokszállási Zoltán személyében - közölte a hitelintézet.

A szakemer több mint 15 éves szakmai karrierje során szerteágazó bankpiaci és elmezői tapasztalatokat szerzett, nagyrészt vezetői munkakörökben. Új pozíciójában, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetőjeként, az elemzői csapat irányításáért, valamint az átfogó makrogazdasági- és ágazati kitekintő elemzések koordinálásáért felel majd.

A szakember pályafutását 2008-ban az Erste Befektetési Zrt.-nél kezdte, ahol később, 2008-2010 között befektetési kapcsolattartóként és elemzőként is dolgozott. Ezt követően 2010-től egészen 2021-ig az Erste Banknál töltött be vezető pozíciót több területen is, mint vezető közgazdász, kamat- és devizastratéga, emellett nemzetközileg is megmérettette magát az Erste Group Bank AG bécsi elemzői csapatának vezetőjeként.

2021 elején a Morgan Stanley-hez igazolt, ahol country risk csapatvezetőként irányította az elemzői csapat munkáját, ezt követően 2022 közepétől ESG Elemző lett az Államadósság Kezelő Központban. 2023 júniusától az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzői pozícióját töltötte be, ahol részt vett a makrogazdasági, deviza-, kamat-, valamint részvénypiaci előrejelzések készítésében, befektetési ötletek, stratégiák kidolgozásában, valamint az ügyfelek befektetési döntéseinek támogatásában is.

