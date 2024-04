Hihetetlen, mennyibe kerül a klímaváltozás, mindenkinek mélyen a zsebébe kell nyúlnia

Az amerikai pénzügyminisztérium jelentése szerint csak az Egyesült Államokban az időjárási és éghajlati katasztrófák 2018 és 2022 között több mint 617 milliárd dollár költséget jelentettek, ami rekord. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az ország lakosságának mintegy 13 százaléka gazdasági nehézségekről számolt be az éghajlatváltozás miatt az előző évben egy felmérés szerint.

A hőmérséklet növekedése és a szélsőséges időjárási események gyakoriságának emelkedése további pénzügyi terheket róhat az emberekre.

Az amerikai Nemzeti Éghajlatértékelés szerint minden további fokos felmelegedés jelentős gazdasági veszteségeket okozhat az Egyesült Államokban. A globális hőmérséklet 2 Celsius-fokos emelkedése például megduplázhatja a pénzügyi hatásokat. Az ICF tanácsadó cég jelentése szerint az éghajlatváltozás közel 500 ezer dollárba kerülhet minden egyes amerikainak egész életére vetítve adók, lakhatási költségek, valamint az élelmiszerek árának emelkedésén keresztül.

A különböző szakmai berkekben elkezdték használni a „klímafláció” kifejezést, hogy leírják, hogyan emelkednek az árak a melegedő bolygón. Az élelmiszer-infláció például évente akár 3 százalékponttal is növekedhet. Az amerikai népszámlálási hivatal felmérése szerint már legalább 3 millió amerikai elhagyta lakóhelyét a klímaváltozás miatt. A biztosítótársaságok is reagálnak a helyzetre: emelik a díjakat és visszavesznek bizonyos fedezeteket.

A Swiss Re Institute szerint globálisan a természeti katasztrófák költségei 108 milliárd dollárt tettek ki 2023-ban, amely jóval meghaladja az elmúlt tíz év átlagát.

Ezeket a költségeket valószínűleg áthárítják majd a fogyasztókra.

A szövetségi, helyi és állami kormányok valószínűleg emelni fogják az adókat, míg a munkavállalók bére csökkenhet viharok és hőhullámok miatt. Az amerikai Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint világszerte akár a teljes munkaidőnek is 3,8%-a eshet ki magasabb hőmérsékletek miatt. Az ICF jelentésében figyelmeztet arra is, hogy a globális felmelegedés veszélye sodorhatja az emberek nyugdíjmegtakarításait. Az oktatás és munkaerőpiac változik: egyesek pályát váltanak, míg néhány főiskola új szakot indít: éghajlatváltozási tanulmányokat. Az Urban Institute munkatársa szerint azonban vannak pozitívumok is, mivel ezek a változások lehetőséget teremtenek innovációnak és gazdasági növekedésnek.

Címlapkép forrása: Getty Images