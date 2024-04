Nem fél a lakosság az inflációtól, minden adott az EKB számára

Az EKB pénteken közzétett havi felmérése szerint az árak a következő 12 hónapban 3%-kal emelkednek a fogyasztók várakozása szerint, szemben a februári 3,1%-kal. Ez a legalacsonyabb szint 2021 decembere óta - közölte.

Az elkövetkező három évre vonatkozóan 2,5%-os emelkedést várnak - ugyanannyit, mint a múlt hónapban.

Az eredmények valószínűleg megerősítik az elhatározást, hogy az EKB megkezdi a betéti kamatláb csökkentését a júniusi 4%-os rekord magas szintről, mivel a tisztviselők körében erősödik a bizalom, hogy az infláció visszatér a 2%-os célhoz.

Fabio Panetta, a Bank of Italy kormányzója csütörtökön még a szükségtelen késedelmektől is óvott, ha a gazdaság továbbra is stagnál, és az inflációs várakozások a cél alá csökkennek.

A kezdeti csökkentésen túli lépésekről eltérnek a vélemények, mivel egyes döntéshozók többszöri csökkentést szorgalmaznak idén, mások viszont óvatosak a közel-keleti helyzet miatti fenyegető felfelé mutató kockázatokkal és az Egyesült Államokkal való tartós politikai eltérés tovagyűrűző hatásával kapcsolatban, amennyiben a Federal Reserve lassabban csökkenti a hitelfelvételi költségeket.

Az áprilisi inflációs adatok jövő héten esedékesek. Az előző hónapban 2,4%-ra mérséklődött az infláció, a közgazdászok várakozása szerint áprilisban is ezen a szinten maradhatott az infláció. Az EKB felmérése szerint a fogyasztók továbbra is pesszimisták a gazdasággal kapcsolatban, és a következő 12 hónapra 1,1%-os zsugorodást várnak, ugyanannyit, mint februárban.

Az EKB nem várja meg a Fedet

Christian Noyer korábbi EKB-döntéshozó úgy nyilatkozott, hogy az EKB-nak nem kell megvárnia a kamatcsökkentéssel a Fedet, és akár hosszabb ideig is eltérhet a kamatpálya a Fed és az EKB között – írja szintén a Bloomberg.

Nem irreális azt hinni, hogy különböző időpontokban lépnek, még ha az általános mozgás valószínűleg ugyanabba az irányba megy is

- mondta pénteken a Bloomberg televízióban. Hozzátette: néhány hónap vagy negyedév eltérés is lehet a Fed és az EKB lépései közt.

A Fed lazításának késleltetése kulcsfontosságú témának bizonyul az EKB tisztviselői számára, miközben arról vitatkoznak, hogyan alakuljon a politika, miután a következő, június eleji ülésükön valószínűleg kamatcsökkentést hajtanak végre.

Christine Lagarde, az EKB elnöke azt mondta, hogy a frankfurti székhelyű központi bank adatfüggő, nem pedig Fed-függő. Egyes döntéshozók azonban arra figyelmeztettek, hogy minél nagyobb a különbség a kettő között, annál nagyobb lesz a hatás.

Az EKB egy elég nagy monetáris unióért felelős ahhoz, hogy valóban független legyen abban, hogy mit dönt

- tette hozzá Noyer, a Bank of France korábbi vezetője.

Címlapkép forrása: Getty Images