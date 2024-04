Paks II. gigantikus gödrében jártunk és óriási gépeket láttunk

A Paks II. építkezés gigantikus gödrében jártunk a minap, amikor exkluzív nagyinterjút készítettünk paksi irodájában Jákli Gergellyel, a projektcég vezérigazgatójával, és óriási talajszilárdító, illetve egyéb gépeket láttunk. Meg is örökítettük őket, így a most közzétett interjúval párhuzamosan egy különleges képgalériával is jelentkezünk alább.