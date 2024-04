GEN Z Fest: mentorok várják a fiatal vállalkozók ötleteit

Folytatódik a Portfolio Z generációsoknak szánt programsorozata: a GEN Z Fest-en arra keressük a választ a fiatalokkal együtt, hogy hogyan tudnak egyszerre pénzügyileg tudatos döntéseket hozni, vigyázni a környezetre, és felkészülni a jövőbeli kihívásokra. A tavalyi két alkalomhoz hasonlóan most is interaktív módon vizsgálják az előadók a Z generációsok életkezdési lehetőségeit.

A GEN Z Fest keretén belül egy különleges startup-és ötletversenyre is sor kerül: május 9-én az Akváriumban pitchelheted mentorainknak a vállalkozásötleted. Ha 18 és 28 év közötti vagy, hozd el az ötleted a Delfinek között c. programra, és bármilyen probléma is merült fel a vállalkozásod kapcsán, kérj segítséget a mentoroktól.

A brand kialakításában és fejlesztésében, kommunikációs és fejlesztési kérdésekben, de marketingstratégiával és folyamatmenedzsmenttel kapcsolatos problémákban is segítséget kaphatsz.

A Delfinek között mentorai:

Fränk Barbara Compact TV, vezető producer Tapasztalatát a kereskedelmi televíziók legnagyobb műsoraiban szerezte: világsztárokkal beszélgetett, szóvicceket írt műsorvezetőknek, főszerkesztett, és a kezdetek óta részt vesz a Dalfutár című

Jendrolovics Máté Intuitech, vezérigazgató Jendrolovics Máté Intuitech vezérigazgatója. Ezt megelőzően Máté a Boston Consulting Group budapesti és londoni irodájáiban dolgozott, mint stratégiai tanácsadó. Tanulmányait a Corvinus egyetemen, a L

Sárospataki Albert Billingo, alapító, vezérigazgató Sárospataki Albert, a Billingo online számlázó alapítója és vezérigazgatója 9 év alatt a magyar B2B szektor egyik legjelentősebb online szolgáltatójává építette a márkát, mintegy 200ezer regisztrált v

A pitch során 15 perced lesz, hogy közönség előtt előadd vállalkozásötletedet a mentoroknak, és a problémáiddal, kérdéseiddel kapcsolatban tanácsot kérj tőlük. Jelentkezni május 3. éjfélig lehet, kattints ide a részletekért!

GEN Z Fest 2024 Gyere el május 9-én a GEN Z Fest-re!

Címlapkép forrása: Portfolio