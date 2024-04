Kullancspánik Magyarországon: veszélyes fajok jelentek meg

Az enyhe tél hatására jelentősen megnőtt a kullancsok száma a természetben, ami fokozott óvatosságot követel meg mindenkitől, aki szabadidős tevékenysége során zöld területekre látogat. A Magyar Kullancsszövetség elnöke, Kapiller Zoltán az InfoRádióban beszélt arról is, hogy az aranysakálok Európába hurcolták a Hyalomma nemzetségbe tartozó, rendkívül veszélyes kullancsfajokat - számolt be az Infostart

Szakértők már korábban is figyelmeztettek arra, hogy a tavaszi időszakban kullancsinvázióra kell számítani Magyarországon az enyhe tél következtében. A túrázóknak ajánlott a riasztó spray-k használata és az alapos átvizsgálás hazatérés után. A házi kedvenceket is érdemes rendszeresen ellenőrizni, mivel a kullancsok több veszélyes betegséget is képesek terjeszteni.

Kapiller Zoltán szerint idén kiemelten magas lehet a kullancsok előfordulása, amihez hozzájárult az elmúlt hónapok rendkívüli melege és szárazsága is. Ez kedvezett a kullancsok elszaporodásának. Ennek megfelelően az utóbbi időben tömegével lepték el a természetet, a kirándulóhelyeket, valamint a kerteket. A Magyar Kullancsszövetség elnöke szerint

nem túlzás kijelenteni, hogy kullancspánik alakult ki Magyarországon.

Kapiller Zoltán elmondta, az idei kullancsszezon szeptember elejéig tarthat majd, várhatóan a kora őszi kánikulai időszakban vonulnak el a tűző nap elől.

A szakember beszélt arról is, hogy folyamatosan emelkedik az átlaghőmérséklet Európában, amit kihasználva a Mediterráneumból felhatolt északra egy ragadozó állat, az aranysakál, amely két, Hyalomma nemzetségbe tartozó kullancsfajt hurcolt magával a kontinens belsejébe. Ezek a kullancsfajok a nairovírus nemzetségbe tartozó kórokozókat terjesztenek, melyek közül az egyik legveszélyesebb betegség kórokozója,

a krími-kongói vérzéses láz vírusa már Magyarországon is megjelent.

Kapiller Zoltán azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint maradjunk a jól karbantartott túraútvonalakon és kerüljük a magas fűvel borított területeket. Hangsúlyozta továbbá, hogy kirándulás előtt mindenképpen használjunk riasztó spray-t és vigyünk magunkkal kullancseltávolító kanalat. A szakember figyelmeztet: nem ajánlott csipesszel vagy körömmel eltávolítani a bőrbe fúródott kullancsot, mivel ez növelheti a fertőződés esélyét.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images