Megszállták a minisztérium emberei az egészségügyet, durva bírságolás indult

A magyarországi egészségügyi intézményekben az állam külön csapatokat küldött ellenőrzésre, hogy vizsgálják a dolgozók és a betegek jelenlétét. Az információk szerint azonban nem csak komoly szabálytalanságokért osztogattak büntetéseket, hanem banálisabb esetekben is. Az ellenőrzések április utolsó napjaiban kezdődtek el, bejelentés nélkül jelentek meg az ellenőrök az állami kórházakban. A kórházakban gyakorlatilag razziáznak az ellenőrök, belépéskor a portán elkérik a bejelentkezéseket, majd egyesével ellenőrzik a kórházi osztályok munkáját – számolt be a hvg.hu

Az ellenőrök pedig a hvg.hu értesülései szerint ki is osztottak néhány bírságot a kórházakban, ahol jártak. A Honvédkórházban harmincezres bírságokat róttak ki a revizorok a dolgozókra, amiért nem viseltek névtáblát.

Az ellenőrök éjszaka is aktívak, a Honvédkórház krónikus osztályán éjjel 3-kor hívták a készenlétist, hogy felveszi-e a telefont. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban pedig forrásaik arról számoltak be, hogy ott a betegeket is ellenőrizték, méghozzá az éjszaka közepén: „hajnali háromkor felébresztették a betegeket, és azt kérdezték, ők kicsodák név szerint”.

Az ellenőrök teljesen véletlenszerű időpontokban való megjelenése viszont nehézségeket okozhat a gyakorlatban. Előfordulhat például, hogy műtét közben nyitnak rá egy orvosi csapatra, megzavarva ezzel a beavatkozást, arra kényszerítve ezzel az orvost, hogy az ellenőrzésre figyeljen, ne a betegre, akit éppen operál. Egy ehhez nagyon hasonló eset történt is már egy fővárosi kórházban.

Ellenőrzés közben ugyanis egy szakdolgozó jelezte, hogy vészhelyzet van, azonnal orvosra van szükség, a kirendeltek viszont szóltak, hogy előbb az ellenőrzést kell befejezni.

Erre egy jelenlévő orvos pattant fel, rohant a beteghez, majd élesztette őt újra.

Az orvosok döntő többsége tisztességesen végzi a munkáját, de az egész magyar orvostársadalomnak az az érdeke, hogy a tisztulási folyamat végbemenjen. Akik visszaélnek a betegek kiszolgáltatott helyzetével, azokat kellő szankcióval kell sújtani – ezt már Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára nyilatkozta, indokolva a különböző, a házoiorvosi- és szakrendelőktől a kórházakig terjedő ellenőrzések szükségességét.

