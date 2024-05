Szakad a bitcoin, elesett még egy fontos szint

A szerdai kereskedésben tovább szakadt a bitcoin, immár 57 ezer dollár alatt jár a kereskedés, azaz több, mint 22%-kal jár a március közepén kialakult történelmi csúcs alatt.

A befektetők keze a jelek szerint megremegett a tegnapi várt feletti amerikai adat után (foglalkoztatottsági költségindex), amelynek hatására szinte teljesen kiárazódtak az idei kamatcsökkentési várakozások a Fed-del kapcsolatban, ez pedig további jelentős tőkekivonásokat váltott ki a spot bitcoin ETF-ekből a ma esti kulcsfontosságú Fed-döntés előtt.

Mindezek nyomán tegnap estig 16%-os volt az áprilisi hónapot tekintve a bitcoin esése 59000 dollár közelébe, ami 2022 vége óta a legrosszabb egyhavi teljesítményt jelenti.

Azóta tovább esett a bitcoin: a szerdai kereskedésben elesett az 59400 dollár körüli 100 napos mozgóátlag, és ez gyorsíthatta be az esést, aminek hatására átmenetileg 56500 dollár körülig szakadt az árfolyam (-5,5% 24 óra alatt). Ennek közelében, 56200 dollár körül húzódik az 50%-os Fibonacci korrekciós szint, tehát ezt érdemes figyelni. Ha esetleg az is elesne, akkor a 61,8%-os korrekciós szintet kell figyelni 52 ezer dollárnál, illetve a berajzolt emelkedő trendvonalat, ami most éppen 50 ezer dollárnál tart.

Ahogy említettük: az idén március közepi csúcshoz képest már 22% feletti az esés, ami medvepiacot jelent, igaz az év elejéhez képest még mindig 30% feletti a plusz, egy évvel ezelőtthöz képest pedig duplázódásról beszélhetünk.

Az ethereumnál, a második legnagyobb kapitalizációjú kriptoeszköznél, csak mérsékelt, 4% körüli, esés látszik 2850 dollár körülre, igaz már ezzel is elesett a berajzolt 61,8%-os Fibonacci korrekciós szint. 2800 dollár körül már az emelkedő trendvonalhoz érne az árfolyam, így itt azt kell figyelni.

Címlapkép forrása: Shutterstock