Egymilliárd eurós pénzügyi csomagot kap Libanon

Az EB elnöke Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnökkel és Nadzsib Mikati libanoni miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a pénzügyi támogatás az idei évtől 2027-ig áll Libanon rendelkezésére.

Az uniós pénzügyi csomagot az egészségügy, az oktatás és a szociális szolgáltatások megerősítésére fordíthatják, emellett az unió támogatni fogja libanoni fegyveres erőket a határvédelemhez szükséges felszereléssel és képzéssel, hogy kezeljék a migrációs helyzetet.

"A Libanon és Európa közötti kötelékek mélyek és erősek. Hrisztodulidisz elnök úr és én azért vagyunk itt, hogy elmondjuk: az EU határozottan támogatja Libanont és népét. Szeretnénk megerősíteni a régóta fennálló együttműködésünket" - írta von der Leyen az X-en.

Lebanon and its people can count on the EUs sustained support.This is why I'm pleased to announce a 1 billion package for Lebanon.It will contribute to the countrys socio-economic resilience.And its overall security and stability https://t.co/dQi1xRpwzE