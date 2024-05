Ez egyre ijesztőbb: újabb szivárogtató vesztette életét rejtélyes módon a Boeing-ügyben

A Seattle Times beszámolója szerint egy újabb Boeing-szivárogtató, Joshua Dean tragikus körülmények között vesztette életét kedden. Dean, aki korábban a Spirit AeroSystems minőségellenőreként dolgozott, egy gyors lefolyású, rejtélyes fertőzés áldozata lett. A 45 éves férfi egészségi állapota váratlanul romlott meg két héttel ezelőtt, amikor is kórházba került és végül tüdőgyulladásban hunyt el. A fertőzést influenzavírus és kórházi kórokozók okozták.

Ez az eset nem sokkal követi John Barnett, egy másik Boeing-szivárogtató halálát, aki március közepén halt meg állítólagos öngyilkosság következtében.

Barnett 32 évig szolgált a Boeingnél minőségellenőrként, és nyugdíjazása után is aktívan részt vett a cég ellen indított jogi eljárásokban.

Joshua Dean azt állította, hogy volt munkaadója, a Spirit AeroSystems vezetése figyelmen kívül hagyta a Boeing 737 MAX repülőgépek gyártásának hibáit. Az állítások súlyos kérdéseket vetnek fel a repülésbiztonsággal kapcsolatban. Dean 2023 áprilisában elvesztette állását a Spiritnél, ami után panaszt nyújtott be többek között a Szövetségi Légiközlekedési Hatósághoz (FAA), valamint jogi lépéseket tett munkahelyi megtorlásra hivatkozva. Az elmúlt években több tragédia és botrány rányomta bélyegét a Boeing reputációjára.

Különösen nagy visszhangot váltott ki két Boeing 737 Max repülőgép szerencsétlen lezuhanása 2018-ban és 2019-ben, amelyek összesen több mint 340 ember életét követelték.

A Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) fokozta az ellenőrzéseket a Boeing seattle-i üzemében, miután egy Alaska Airlines tulajdonú Boeing 737 Max repülőgép vészkijárati ajtaja repülés közben levált. Az FAA által végrehajtott hat hetes vizsgálat során több esetben is megállapítást nyertek arról, hogy a vállalat nem tartotta be a minőség-ellenőrzési előírásokat. Ezek az események vezettek ahhoz is, hogy a cég vezetősége március végén távozzon pozíciójából.

Az incidensek tovább erodálják azt az amúgy is megrendült bizalmat, amelyet az iparág és az utazóközönség egykoron a Boeing iránt tanúsított.

