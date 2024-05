Lengyelország és Románia is előzött minket - Miért maradt le Magyarország?

Hazánk immár két évtizede tagja az Európai Uniónak. A csatlakozás makrogazdasági aspektusait vizsgálva elmondható, hogy Magyarországnak az uniós tagság nagyjából annyira meghatározó, mint az embernek a levegővétel. Ugyanakkor az elmúlt húsz év mérlege meglehetősen összetett, felemás képet vetít elénk. A magyar gazdaság a legfontosabb fejlettségi mutatókat tekintve a szűkebb régiós országok körében a második helyen lépett be az EU-ba. Noha a konvergencia az uniós átlag felé folytatódott, annak dinamikája a tabella hátsó felébe sorol bennünket és mögöttünk álló országok előztek (Lengyelország, Románia) vagy értek be minket (Horvátország). Ennek okai elsősorban az országhatáron belül keresendők, hiszen a kedvező relatív pozíció mellett az előző uniós költségvetési ciklusból is temérdek forrást hívhatott le Magyarország.

2004-ben Csehország után a szűken vett régió (a más ligában játszó Szlovénia nélkül) második legfejlettebb gazdaságként csatlakoztunk a közös piachoz: ekkor a magyar egy főre jutó GDP az uniós átlag 62,8 százalékát tette ki (a cseheké 80,7 százalék volt). A tavalyi év adatai szerint e tekintetben a tőlünk húsz éve távolinak tűnő lengyelek és románok is elénk kerültek a rangsorban, Horvátország is szűkítette a különbséget. Egyedül északi szomszédunkkal szemben sikerült megőrizni a két évtizeddel ezelőtt meglévő előnyt.

Az egy főre jutó GDP az uniós átlag százalékában(%, illetve százalékpont, PPS) 2004 2023 Változás (%-pont) Csehország 80,7 Csehország 90,9 Románia 43,3 Magyarország 62,8 Lengyelország 79,7 Lengyelország 28,2 Szlovákia 58,6 Románia 78 Horvátország 16,2 Horvátország 56,6 Magyarország 76,4 Szlovákia 14 Lengyelország 51,5 Horvátország 72,8 Magyarország 13,6 Románia 34,7 Szlovákia 72,6 Csehország 10,2 Forrás: Eurostat, Erste



Ennél még kiábrándítóbb képet mutatnak az egy főre eső fogyasztás adatok.

Szorosan összefügg az egy főre eső megtermelt jövedelemmel (más néven GDP/fő), de a lakosság részéről még kézzelfoghatóbb fejlettségi mutató az AIC (actual individual consumption), amely a háztartások fogyasztását teszi fajlagossá. Szintén másodikként álltunk az ajtó előtt 2004-ben, ugyanakkor majd két évtizeddel később a régióban utolsóként állunk, a térség átlagos teljesítményétől messze elmaradó javulással.

Az egy főre jutó tényleges fogyasztás az uniós átlag százalékában 2004 2023 Változás Csehország 70,9 Románia 83 Románia 43,7 Magyarország 61,9 Lengyelország 82,9 Lengyelország 26,5 Horvátország 61,3 Csehország 79,8 Szlovákia 21,9 Lengyelország 56,4 Horvátország 77,6 Horvátország 16,3 Szlovákia 54,8 Szlovákia 76,7 Csehország 8,9 Románia 39,3 Magyarország 68 Magyarország 6,1 Forrás: Eurostat, Erste

A gazdasági közvéleményt szorosan követők a sajtóból már értesülhettek a fenti állapotról, folyamatról, de adódik a kérdés, hogy mi állhat ennek hátterében. A magyarázó tényezők minden igényt kielégítő feltárása 100 oldalas nagyságrendű terjedelmet igényelhet, most csak a leginkább szembetűnő mozgatórugókra igyekszünk fókuszálni. Ezeket listázva:

gazdaságszerkezet/termelékenység,

uniós források felhasználása,

kifektetés/turizmus szerepe.

Egyértelműen közös az elmúlt húsz évben gyengébben teljesítők körében a feldolgozóipari, azon belül is a járműipari kitettség.

Az autóiparhoz köthető kapacitásbővítések és munkahelyteremtések többségében alacsony hozzáadottértéket előállító tevékenységeket hoztak a gazdaságokba, melyek jelentősen csökkentik a munkaerő átlagos termelékenységét és üvegplafont helyeznek a jövedelemtermelő-képességük fölé. A munkaalapú gazdaság zászlója alatt jelentősen javult a hazai foglalkoztatottság, különösen az elmúlt tizenöt évben, ugyanakkor figyelemreméltó, hogy Lengyelország még nagyobb mértékű munkapiaci bővülést tudott elérni, ráadásul számottevőbb hatékonyságjavulás mellett.

Forrás: Eurostat, Erste

Közös faktor a 2004 vagy azután csatlakozók körében a jelentős forrásbeáramlás a különböző, elsősorban kohéziós alapokból. E tekintetben az összehasonlítás alkalmas előző, 2014-2020-as ciklusban hazánk Horvátország után a második legtöbb uniós támogatásban részesült GDP-arányosan, ami szintén jelzi: adottak voltak komoly lehetőségek, ugyanakkor a kiaknázás szempontjából nem lehetünk elégedettek.

Az előző uniós költségvetési ciklusból igénybe vett források, 2014-2020 mrd EUR GDP %-a Horvátország 10,8 14,4 Magyarország 26,6 13,6 Lengyelország 88,3 11,8 Szlovákia 14,4 11,8 Bulgária 9,5 10,2 Románia 32,7 10,1 Csehország 25,4 8,3 Forrás: Európai Bizottság, Erste

Ezeken kívül két, hasonló természetű tényező még mindenképpen megemlítésre szorul: az egyik a kifektetés, a másik a turizmus. Megfigyelhető, hogy az elmúlt 20 évben érdemi növekedést mutat a magyar GNI/GDP, aminek egyik fő forrása a hazai gazdasági szereplők külföldi érdekeltségeinek bővülése és ebből adódóan az általuk megtermelt jövedelem mennyisége. A kifektetés tehát nem újkeletű jelenség. Legtöbbször az irány nem feltétlenül uniós piac, de mindenképpen magyarázat lehet az itthon megtermelt kevesebb jövedelemre, hogy szignifikánsan megnőtt a külföldön zajló (újra)befektetés. Másfelől a turizmus: leginkább az ország adottságai miatt számottevőek a magyarok külföldi utazásai – főként az elmúlt két évtizedben a legjobb teljesítményt mutató lengyelekkel és románokkal összevetve – melyek során más országokat, nagyrészt a régiós versenytársakat „támogatjuk” az előremenetelben.

A makromérleg főként fejlettség tekintetében elég vegyes, mondhatni keserédes.

A helyzet azonban jobb a piacok szintjén. A magyar tőkepiacot az uniós csatlakozás előtt a külföldi alapkezelők alapjai elsősorban befektetési célpontként kezelték. 2003 nyara lehetett, amikor egy prominens alapkezelő – egy kósza gondolatként – felvetette, hogy itt lenne az ideje, hogy irodát nyissanak Budapesten, azaz mint a háztartási megtakarítások egy részének alapjaikba való csatornázásának lehetőségén gondolkozott. Nem kellet sokáig várni. A csatlakozás előestéjén meg is érkeztek az első alapok Magyarországra, s ezzel már nem csak a részvénypiacon, hanem a befektetési alapok tekintetében is elérhetővé váltak a külpiacok a magyar háztartások számára. Akkoriban Ausztriában a háztartások megtakarításainak mintegy 2,5 százaléka került „kifektetésre”, amely mostanra 4-5 százalék közé növekedett. Itthon pedig nulláról egy százalék fölé emelkedett ez az arány mostanra. Ezzel a befektetési lehetőségek terén folyamatos felzárkózásban van Magyarország a fejlett piacok felé.

A befektetési jegy állomány a pénzügyi vagyon arányában. Forrás: MNB, OeNB, Erste Research

S persze nem csak a „kifektetésekben” zárkóztunk fel, hanem a pénzügyi megtakarítások is nagyot emelkedtek. Míg 2004-ben a megtakarítások a GDP 86 százalékára rúgtak idehaza, addig mostanra ez 130 százalék környékére emelkedett. (Sőt, 2020-21-ben a 140 százalékot is meghaladta. Az elmúlt egy-két évben az infláció egy keveset megevett belőle, ami nem csak hazai jelenség.) Ugyanezen idő alatt Ausztriában 160 százalékról 175-re változott ez a szám, de itt is volt közben magasabb ez az érték. Az évtized elején itt is csúcsra futott, 200 százalék feletti értékekkel. Összeségében a kezdeti 74 százalékpontos lemaradásunk 20 év alatt 49 százalékpontra csökkent. Ha pedig marad a tendencia, akkor már csak 40 évet kell várnunk, hogy ezen a téren utolérjük a sógorokat, hiszen 20 év alatt 25 százalékpontot dolgoztunk le, s még hátra van cirka 50.

Megtakarítások a GDP arányában. Forrás: MNB, OeNB, Erste Research

A részvénypiacon, ha felszínesen szemlélődünk, akkor szintén láthatunk valamiféle EU-hatást. A BUX index komoly emelkedést produkált, mind az 1996-os OECD, mind a 2004-es EU-csatlakozáskor. Persze ebben azért komoly szerepet játszott az általános piaci hangulat, na meg egyedi tényezők is.

1996-ban a Horn-kormány reformjai, piacbarát és egyensúlyjavító intézkedései játszottak fontos szerepet a tőzsdei privatizációs hullám mellett. Ebben az évben a BUX világelső volt a 170 százalékos emelkedéssel, amelyet 144 százalékkal a török, 141-gyel pedig az orosz piac követett. A varsói WIG pedig lecsúszott a dobogóról (82 százalék).

A 2004-es csatlakozást követő egy évben is imponzáns volt az emelkedés, 55 százalék, de ebben azért az általános jó piaci hangulat is jelentős szerepet játszott. Így ez a teljesítmény már „csak” a 14. helyre volt elég a világranglistán, míg a cseh PX 62 százalékos emelkedéssel 11. lett. Azért az vigasztaló, hogy a jó teljesítmény, a dinamikus emelkedés három évig tartott.

Összehasonlítva néhány index teljesítményét a BUX-szal, meglepődve láthatjuk, hogy a magyar piac egész jó teljesítményt nyújtott.

Pedig szinte végig aggódhattunk valamin (a kapitalizmus sajátossága). 2008-2009-ben a pénzügyi váláság, majd a különadók, aztán Covid, majd infláció jött. A 20 év nagyobbik része inkább aggodalommal telt. Az átlagos éves emelkedés mégis 9 százalék felett alakult, amivel megvertünk számos nagy indexet, s a régiós indexeket is. Persze ezt óvatosan kell kezelni. Hiszen az S&P500, a PX, a CROBEX és a BELEX15 sem „total return” hanem „ár” index. Azaz az index értékébe nem számítanak be az osztalékok. Viszont a BUX, a DAX, s a WIG indexekben ez figyelembe van véve, ezért alapvetően nagyobb a teljesítményük.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a csatlakozáshoz fűzött várakozásoktól és a versenytársak egy részétől is egyelőre elmaradt a magyar gazdasági teljesítmény, miközben a pénzügyi, tőzsdei oldalon jobb a teljesítményünk. Fontos megjegyezni, hogy az EU-tagság jelentősége – bár jelentős többletforrásokhoz juttatja az országot – nem elsősorban a támogatásokban, a nettó haszonélvező/befizető kérdésben keresendő. A legfontosabb a klubtagság, a közös, EU-s piachoz tartozás, ami beruházási projekteken keresztül értékesebbé tesz minket (szemben a nem tagországokkal) akár az unión belüli, akár az EU-n kívüli befektetők előtt, valamint egy általános bizalmat is sugároz a piacok felé a közös intézmény- és jogrendszer alkalmazása révén. Ezért vigyázzunk rá a későbbiekben is!

