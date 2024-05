Nagy változás jön július 1-től az áram- és gázszolgáltatásban

Az MVM Csoport tulajdonában álló E.ON Áramszolgáltató Kft. beolvad az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-be. Ezzel 2024. július 1-jétől az MVM Next egységes márka alatt szavatolja mind a földgáz-, mind a villamos energia egyetemes szolgáltatást, amellyel az ügyintézési lehetőségek minden ügyfél számára immáron egy helyről lesznek elérhetők. A szolgáltatóváltozásról minden ügyfél részletes tájékoztató levelet kap - közölte az MVM.

Az egyetemes szolgáltatóváltozás a Dunántúlon élők mellett az Opus TITÁSZ szolgáltatási területén élő tiszántúli ügyfeleket érinti. Ezzel egységesen az MVM Next válik az ország teljes területének egyetemes áramszolgáltatójává.

A villamos energia ára nem változik, az áramellátás zavartalanul biztosított.

A szolgáltatóváltozás jelentős informatikai átállással jár, emiatt az áramügyintézés 2024. június 28-ától előreláthatólag két hétig nem lesz elérhető, az előrefizetős mérőkhöz feltöltőkód vásárlására nem lesz lehetőség. A változás kizárólag az egyetemes szolgáltatásra vonatkozik. Az áramhálózat üzemeltetését a Dunántúlon változatlanul az E.ON, a Tiszántúl három megyéjében az Opus TITÁSZ biztosítja.

A változás kapcsán a korábban megkötött egyetemes szolgáltatói szerződés nem változik, rendkívüli elszámolás nem történik, nem készül végszámla.

A szolgáltatóváltozással az elszámolás módja nem változik meg, a diktáláson alapuló elszámolást választó ügyfeleknek a jövőben is diktálniuk szükséges, míg az átalányelszámolást választó felhasználóknak az MVM Next a jövőben is egyenletes részszámlákat küld majd

- írja a cég.

Az átalányelszámolást választó ügyfelek a szolgáltatóváltozáshoz kapcsolódó átállási folyamatok egyszerűsítése érdekében májusban még az E.ON-tól kivételesen két részszámlát is kaphatnak, eltérő fizetési határidővel. A szolgáltatóváltozást követően az MVM Next első számlája az átállások miatt várhatóan a megszokott időpontnál később érkezik, és a számlák fizetési határideje megváltozik.

A számláikat csoportos beszedési megbízással rendező ügyfeleknek nincs teendőjük, bankjuknak adott megbízásuk érvényben marad. Az MVM Next más bankszámlaszámokat használ, mint az E.ON, ezért az átutalással fizető ügyfeleknek az új villanyszámlákon feltüntetett bankszámlaszámokat kell használniuk.

Az online bankkártyás fizetés a jövőben a CIB Bank biztonságos felületén lesz elérhető.

A szolgáltatóváltozást követően az ügyeiket elektronikusan intéző ügyfeleknek az MVM online ügyfélszolgálata és mobilapplikációja áll rendelkezésre, ezzel a földgázszolgáltatást is igénybe vevő ügyfelek egy helyen intézhetik egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó energiaügyeiket. Az e-számlát választó ügyfelek a jövőben is elektronikus úton kapják számláikat.

A szolgáltatóváltozást követően az érintett ügyfelek részére a személyes ügyintézés lehetősége jelentősen kibővül, hiszen az MVM országszerte több mint 200 helyen elérhető személyes ügyfélszolgálati pontjain egy helyen lehet elintézni az egyetemes áram- és akár a földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket. Az ügyintézési helyszínek azonban részben változni fognak, a korábbi E.ON ügyfélszolgálati irodák helyett új helyszíneken biztosít személyes ügyintézést az MVM Next.

Az MVM felhívja az előrefizetős mérővel rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy gondoskodjanak időben mérőjük előzetes feltöltéséről, mert 2024. június 28. 16:00 órát követően a szolgáltatóváltozáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztések miatt feltöltőkód vásárlására előreláthatólag két hétig nem lesz lehetőség.

