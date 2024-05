Mossák a hétvégén a hidakat a fővárosban, korlátozásokra kell számítani

Az FKF munkatársai ezen a hétvégén is folytatják a budapesti hidak takarítását, szombaton a Margit hidat, vasárnap a Petőfi hidat mossák le környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

A társaság tájékoztatása szerint május 4-én és május 5-én is 6.30-tól 15.30-ig dolgoznak majd. Az FKF arra kéri a hídon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

Az elmúlt hetekben Budapesten már több hidat is megtisztítottak, valamint a Váralagút is az akció része volt. A mosási munkálatok egyelőre még nem fejeződnek be, hanem egészen május 18-ig fognak tartani, akkor a Rákóczi híddal fejeződik be a program.

