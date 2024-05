Orbán Viktor: "Ha béke lenne, a magyar gazdaság növekedése kétszeres is lehetne"

Portfolio 2024. május 03. 08:01

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút, a kormányfő arról beszélt, ha béke lenne, akkor a magyar gazdaság növekedése kétszeres is lehetne. A német gazdaságot hazavágta a háború, és Magyarországnak nagyon fontos, hogy hozzáférjünk a nyugati piacokhoz. Ha ők döcögnek, akkor ez ránk is hat. Ha 2025-ben is háborúval kell számolni, akkor meg kell emelni a háborús kiadásokat is. Az EU-tagságról leszögezte, hogy bent jobb, mint kívül. Azt is kijelentette, hogy a kormány szerint fontos, hogy a magyar emberek ugyanolyan áron jussanak hozzá az üzemenyaghoz, ahogyan a szomszédaink.