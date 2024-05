Váratlan fordulat: Magyarország legnagyobb Aldi-üzlete nyílik Budán

Magyarország legnagyobb alapterületű Aldi-üzlete nyílik meg hamarosan a XI. kerületi Kondorosi úton, ott ahol pár hete még egy Reál működött. Az üzletláncnak azért kellett távoznia, mert a területnek új tulajdonosa lett, és felmerült egy újabb lakópark építése, de ezt a kerületi önkormányzat megakadályozta.

A Portfolio írta meg először, hogy idén tavasszal bezár a Reál Alfa a XI. kerületi Kondorosi úton. A területnek új tulajdonosa lett, aki - információink szerint - lakóparkot szeretett volna építeni az egyébként egyre zsúfoltabb környéken.

A korábbi Reál mellett terül el a Kondorosi lakónegyed, a Szerémi út túloldalán pedig a Budai Walzer lakópark.

A tervek az önkormányzathoz is eljutottak, és az építkezés a tavaly decemberi testületi ülésen is téma volt ahova Erhardt Attila önkormányzati képviselő egy előterjesztést is benyújtott annak érdekében, hogy azt is bevonják a "változtatási tilalommal" érintett körbe. Ezt a képviselők megszavazták. Erhardt azért tartotta fontosnak a tilalom kiterjesztését, mert ellenkező esetben a közel 20 ezer négyzetméteres területen összesen 31 ezer négyzetméter össz-szintterületű új beépítést hozhattak volna létre.

A terület azóta eléggé elhanyagolt, a Reálon kívül elköltözött a nemrég felépített automósó, egy Alzabox és üresen áll az a konténer is, amelyben 1-2 hónapja még egy autóalkatrész kereskedés működött. A parkolót csak azok az autósok használják, akik korábban bérleti szerződést kötöttek a Reállal és van távirányítójuk a kapuhoz.

Fotó: Portfolio/Szász Péter

A környéken egy ideje lehetett arról hallani, hogy lakópark helyett megint egy kereskedelmi egység működik majd a területen, de hivatalos bejelentés nem érkezett egészen csütörtökig, amikor Erhardt Attila kiírta a Facebookra, hogy Aldi nyílik a Reál Áruház épületében.

Az Aldi és az ingatlan jelenlegi tulajdonosa között előszerződés jött létre az ingatlan értékesítéséről.

A végleges szerződés megkötésének és az épület átalakításának egyik feltétele, hogy az önkormányzat törölje a korábban bevezetett változtatási tilalmat az ingatlanról.

Ezt a képviselőt-testület a csütörtöki ülésén megtette, egyben döntött egy településrendezési szerződés megkötéséről is, amelyben a tulajdonos elfogadta, hogy a telekre a jövőben építhető ingatlan mérete a jelenlegi szabályozáshoz képest 20 százalékkal csökken, miközben a zöldfelület mértéke ugyanilyen arányban növekszik.

Fotó: Portfolio/Szász Péter

Lapunk megkereste az Aldit. Pákolicz Attila, az Aldi Magyarország sajtókapcsolati cégének vezetője megerősítette, hogy a diszkontlánc újabb üzletet fog nyitni Budapesten, a XI. kerületben, a Kondorosi úton.

Eladóterét tekintve ez lesz a legnagyobb magyarországi Aldi-áruház

- mondta, hozzátéve: az új kereskedelmi egység különlegessége, hogy az ingatlan alapterületéből adódóan további, nem élelmiszer jellegű kereskedelmi egységek nyitására is lehetőséget biztosít. A vállalat jelenleg is tárgyalásokat folytat lehetséges bérlőkkel.

A felújított épületben környezetbarát technológiai megoldásokat fognak alkalmazni. Ennek az áruháznak a hűtőiben is új típusú, természetes alapú hűtőközeget használnak majd.

A vállalat bízik a mielőbbi üzletnyitásban, amelyre akár még ebben az évben sor kerülhet.

Az Aldi Kondorosi út 7. szám alatt már jelenleg is működő áruháza a jövőben is nyitva tart, így az új üzlettel 5-ről 6-ra nő az ALDI áruházainak száma a XI. kerületben. A két bolt egymástól mintegy 400 méterre lesz.

A környéken jelenleg működik egy szintén hatalmas alapterületű Lidl, egy CBA, illetve egy OMV-Spar.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg, Getty Images