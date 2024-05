Fontos elkerülő utat adtak át Sopronnál

Átadták a Sopront északnyugat felől elkerülő, 3,6 kilométer hosszú, 8647-es számú utat hétfő délután. A fejlesztés az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) beruházásában 10,3 milliárd forintból valósult meg, és az Ágfalvi utat köti össze az M85-ös gyorsforgalmi úttal, közel az osztrák-magyar határhoz.

Ágh Péter, az ÉKM állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára elmondta, hogy az északnyugati elkerülő kivitelezése kétszer egy sávon 2019 decemberében indult és a szerződéses határidő előtt két hónappal fejeződött be. A kormány bruttó 300 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosított az M85-ös gyorsforgalmi út előkészítésére és kivitelezésére.Részletezte, hogy 2010 és 2024 között több mint 870 kilométer autópálya és autóút épült mintegy 2900 milliárd forint értékben. A meglévő főutakat közel 800 kilométeren fejlesztették, mintegy 570 milliárd forintért, új főutakat pedig közel 300 kilométer hosszan építettek, 600 milliárd forint értékben. Az alsóbbrendű utakat mintegy 200 kilométeren korszerűsítettek nagyságrendileg 200 milliárd forint értékben. Mindezek mellett számos csomópont épült ki - mondta. Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője az M85-ös gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó észak-nyugati elkerülőről azt mondta, hogy az Ausztriából érkezők vagy az oda tartók, illetve a Budapestről érkezők is gyorsabban érhetik el a várost. Hozzátette: kiváló ütemben halad az M85-ös építésének folytatása az országhatárig. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere (Fidesz-KDNP) azt mondta, a gyorsforgalmi út lehetővé teszi, hogy megalapozott gazdaságfejlesztési elképzelések valósuljanak meg a helyi gazdaság megerősítésére, esélyt teremt, hogy gazdasági szereplőket vonzzon és a logisztika térképére is felkerüljön a város.

Az északnyugati elkerülő lehetővé teszi a város számára, hogy korszerű elkerülő gyűrű alakuljon ki és megteremti annak a lehetőségét, hogy az alagútpár átadását követően a teherforgalmat kivezessék a város belső területeiről - mondta.

