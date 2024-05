A CIB Bank nem vár 400 feletti euró árfolyamot

Az idén 2,2 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság, a mozgásteret azonban szűkíti, hogy a világ nagy központi bankjaitól a dezinfláció lassulása miatt egyre óvatosabb kamatpolitika várható - áll a CIB Bank friss gazdasági előrejelzésében.

Az elmúlt hónapok vártnál gyengébb gazdasági adatai a CIB Bank elemzőit is óvatosabbá tette, ezért az idei növekedési prognózisukat a novemberihez képest visszafogták: az idén 2-3 százalékos sávban lehet a GDP-bővülés, de a sáv aljához közelebb. Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője hozzátette, hogy az előrejelzéshez képest pozitív kockázat lehet, ha az első negyedévben látott gazdasági élénkülés töretlenül folytatódik. Az ipar gyengélkedése azonban továbbra is visszahúzó erőt jelent, és itt érdemi javulásra csak az év második felében lehet számítani - mondja Trippon.

A gazdaságot élénkíti, hogy az év elején gyors bérkiáramlás történt, és bár a keresetek dinamikája az év során mérséklődhet a 15%-ról, a reálbér-növekedés így is 6-8%-os lehet, ez pedig a lakossági vásárlóerő javulásán keresztül jótékonyan hat a fogyasztásra.

Az infláció eddig tapasztalt gyors csökkenése a következő hónapokban megáll, az év java részében 4-5 százalék között ingadozhat, decemberre pedig felfelé lép ki a sávból. Ennek fő oka, hogy a havi átárazódások a szolgáltató szektorban még nem konzisztensek az inflációs céllal. A jegybanki cél tartósan 2025 második felében érhető el.

A CIB Bank előrejelzése 2024 2025 GDP (%) 2,2 3,1 Lakossági fogyasztás (%) 2,1 3,2 Beruházások (%) 2,8 4,5 Infláció (%) 4,3 3,5 Munkanélküliségi ráta (%) 4,35 3,90 Államháztartási egyenleg (GDP %) -4,8 -3,8 Folyó fizetési mérleg (GDP %) 0,0 0,0 EUR-HUF (év vége) 386 387 Forrás: CIB Bank, Portfolio

A Magyar Nemzeti Bank egyre óvatosabb kamatpolitikát fog folytatni. Június végére - összhangban a jegybanki jelzésekkel - 6,75-7%-ra mérséklődik az alapkamat, ezután viszont a kamatvágások megritkulnak, akár még év végén is 6% felett maradhat a szint. A szerény mértékű lazításnak csak az egyik oka az inflációcsökkenés megakadása, a másik ok a nagy jegybankok, főleg a Fed kamatpolitikája. Az Egyesült Államokban az inflációs adatok kellemetlen meglepetéseket hoztak, ezért a tengerentúli kamatcsökkentési várakozások javarészt kiárazódtak. A nemzetközi kamatkörnyezet korábban vártnál jóval kisebb enyhülése a hazai jegybank mozgásterét is szűkíti.

A külső egyensúly közelmúltban végbement jelentős javulása jórészt tartós maradhat, bár a gazdasági aktivitás növekedésével az importigény emelkedni fog. Ez azt jelenti, hogy külkereskedelmi mérleg idén is jelentős többletet mutathat, a folyó fizetési mérleg pedig egyensúlyban maradhat. A költségvetési kockázatok viszont továbbra is érzékelhetők, a CIB Bank elemzői a 4,5%-os hiánycél kis mértékű elvétését várják az idénre.

A forintárfolyam az elmúlt időszakban érzékenyen reagált a külső és belső hírekre, ez várhatóan a következő hónapokban is fennmaradhat, és a globális kockázati hangulat ingadozásait megérzi majd a kurzus. Ugyanakkor sem drasztikus gyengülésre, sem jelentős erősödésre nem számít Trippon, a 380-400-as sávban folyhat a kereskedés az év hátralévő részében. A jegybank nyilvánvalóvá tette, hogy nem tolerálja a jelentős gyengülést, viszont az erősödést akadályozhatja a szűkülő kamatprémiumunk, illetve a költségvetési stabilitással, adósságpályával kapcsolatos kockázatok.

Az államadósságpálya a CIB Bank növekedési és inflációs előrejelzése mellett stagnálás körüli képet mutat az év végére.

