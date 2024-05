A Temu és a pénztelenség miatt döcög a magyar e-kereskedelem

Továbbra sem látszik a fellendülés a belföldi e-kereskedelmi piacon. Ráadásul a jelenség nem magyar sajátosság, szinte minden régiós és EU-s piacot érint. Az okok között pedig elsősorban az elmúlt két év folyamatos vásárlóerő-csökkenése, valamint a látványosan megerősödő kínai e-kereskedők térhódítása áll - többek között erről beszélt Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója és partnere a Mastercarddal közösen készített Digitális Kereskedelmi Körkép bemutatóján.

A magyar e-kereskedelmi piacon működő webáruházak által kiszolgált online rendelések száma alig 7 százalékos növekedést követően 2023-ban meghaladta a 83 millió rendelést, melynek összértéke mintegy 1474 milliárd forint volt. Az e-kereskedelem teljes kereskedelmen belüli részaránya 9,8 százalékon zárta a 2023-as évet.

Az online kiskereskedelmi forgalom bővülése ezzel a teljesítménnyel mindössze 8,5 százalékos emelkedést mutat 2022-höz képest.

Mindez jelentősen elmarad a 17,6 százalékos átlagos inflációtól - hangsúlyozta Madar Norbert.

Magyarországon még a műszaki cikkek a legnépszerűbb termékcsoport az online kereskedelemben, de ezt el fogja foglalni a divat és a ruházat, ahogy az történt Amerikában és Nyugat-Európában is.

A csere akár már idén megtörténhet

- mondta Madar Norbert.

A COVID évek hipernövekedése után indult látványos lendületvesztés ráadásul 2024 első három hónapjában tovább folytatódott, és év-év összehasonlításban, forgalmi alapon már csupán 6,1 százalékos bővüléssel zárta 2024 első negyedévét a belföldi e-kereskedelem.

2022-ben a COVID és az orosz-ukrán háború következtében megtorpanó gazdaság, energiaválság és inflációs sokk új korszakot nyitott a magyar és EU-s e-kereskedelemben egyaránt: a vásárlók visszatértek a hagyományos üzletekbe, az online térben pedig egyre bátrabban kezdtek rendelni olcsóbb helyettesítő termékeket és alternatívákat külföldi, leginkább kínai webshopokból.

Ezek a kínai kereskedők az Európai Unió 2021-es vámszabályzás-változását követően újragondolták a logisztikát és gyorsabb, vámmentes útvonalakat építettek ki az európai vásárlóknak.

Ezzel párhuzamosan a kínai kereskedők olcsó kínálatára a vásárlóerő csökkenése miatt minden korábbinál nyitottabbá váltak a vásárlók Európa szerte, amit az oldalak és a kampányok gyors és teljes „honosításai” csak könnyebbé tettek. Így a kereslet immár fennakadás nélkül találkozhat a drasztikus értéklánc-rövidítés révén olcsóbb árakkal, és a magas kiszolgálási színvonallal.

Az egész piacot reklámokkal szőnyegbombázó kínai kereskedőknek köszönhetően az online vásárlók bázisa gyorsan nőni kezdett. A jelenség alig fél év leforgása alatt olyan méreteket öltött, hogy már nem csak az internetes, hanem a hagyományos kereskedelemre is veszélyt jelent. Ilyen globális hódító többek között a kínai Temu, Shein vagy épp a török Trendyol.

A kínai kereskedők piacformáló hatása leginkább a rendelések számában szembetűnő: a belföldi kereskedők által kiszolgált online rendelések száma ugyan csak 7%-kal nőtt 2023-ban, a magyar vásárlók azonban valójában ennél sokkal többet rendeltek, csak épp nem belföldi vagy EU-s magyar kereskedőktől

– mondta Madar Norbert, aki korábban a Portfolio Checklist podcastjában is beszélt a Temu térhódításáról. Az adás meghallgató a lejátszóra kattintva:

A Temu alig 8 hónappal ezelőtt, 2023 szeptemberében indult el Magyarországon, és hirdetéseivel, valamint szinte minden termékkategóriára kiterjedő választékával hetek alatt letarolta a magyar e-kereskedelmi piacot. A Temu magyar vásárlói bázisának mérete 2024 áprilisában már átlépte az 1,25 millió főt, amihez 2024 első három hónapjában több mint 1,5 millió – magyar vásárlóknak küldött – rendelés is társult - derül ki a jelentésből.

Miért álltak le a Temu hirdetései?

A Temu hirdetései az elmúlt pár hétben látványosan leálltak mind a Meta, mind pedig a Google felületein, de ez csak egy rövid periódus volt - mondta Madar Norbert a Portfolio kérdésére.

A szakember nem gondolja, hogy ez a Gazdasági Versenyhivatal belengetett vizsgálatai okozták ezt a szünetet, ennek oka az adóhatósági adminisztrációban keresendő.

Ezt a szünetet azonban kihasználták a hazai webshopok, hogy hirdessenek ezeken a felületeken, hiszen amikor a Temu hirdet, jelentősen felverik a hirdetési árakat.

A temus rendelések összértéke csupán három hónapot figyelembe véve is közel 22,5 milliárd forint, mely a teljes online költés 7 százaléka. A tavalyi kb. 3,9 millió fős, nagyon lassan növelhető online vásárlói bázist a Temu képes volt jelentősen bővíteni: a nagyon intenzív akcióknak és bevezető ajánlatoknak köszönhetően kb. 200-250 ezer fővel növelte az aktív vásárlói bázist. Tette mindezt úgy, hogy a

csak a Temu-n vásárlók 32 százaléka úgy gondolja, hogy nem külföldi webáruházból rendelt.

„Az első negyedév 1,5 milliós rendelési volumene, ilyen exponenciális vásárlószám-növekedés mellett az év egészére elérheti akár a 10 milliós szintet is, amivel a Temu már messze meghaladhatja majd a legnagyobb belföldi e-kereskedők éves rendelésállományát.

Amellett, hogy a Temu által generált forgalom érezhetően hiányzik a magyar kereskedők bevételéből, a Temu és a többi globális online kereskedő térhódítása a vásárlási szokásokra is drasztikus hatással van: ezek a webáruházak a vásárlóikat kezdettől fogva a saját mobilapplikációik irányába terelik, exkluzív – csak ott érvényes – akciók és személyre szabott ajánlatok segítségével. Ennek köszönhetően ezek az applikációk hazánkban és globálisan is vezetik a letöltési statisztikákat - magyarázta Madar Norbert.

Kézbesítési megoldások terén tarol a csomagautomata

A GKID adatai szerint 2024. április végén már mintegy 5150 csomagautomata üzemel országszerte, összesen 717 településen, 8 különböző szolgáltató hálózatában. A telepített automaták 77 százaléka pedig már Budapesten kívül van. A GKID iparági mérései szerint a csomagautomatába kézbesített e-kereskedelmi rendelési volumen 2023-ban 191 százalékkal nőtt, szemben a házhoz szállítással kért volumen 23 százalékos bővülésével.

A Mastercard és a GKID kutatása alapján Magyarországon a belföldi e-kereskedők által kiszolgált online rendelések 59 százaléka továbbra is utánvéttel egyenlítik ki. Ez kis mértékű, 1,6 százalékos növekedést jelent 2022-höz képest. A különböző fizetési megoldások közül a legnagyobb részesedése továbbra is az online fizetésnek van 36 százalékkal, ami 1,3 százalékos bővülést jelent 2022-höz képest. A bankkártyás utánvét súlya bár némileg csökkent 2023-ban, azonban ennek ellenére is minden negyedik online rendelést így fizetik az átvételnél.

