Hatalmas meglepetés érkezett a magyar gazdaságból

Erős növekedést produkált márciusban idehaza a kiskereskedelmi forgalom. Minden elemző úgy vélekedik, hogy a friss adatok jelentős pozitív meglepetést jelentenek. A közgazdászok reakcióit összegezzük cikkünkben.

Minden elemző egyetért abban, hogy a márciusi kiskereskedelmi fogalomról szóló KSH-adatközlés erős pozitív meglepetésnek számít. Sokan kiemelik, hogy év/év alapon az elemzői konszenzus 0,8%-os növekedést vetített előre, miközben az éves növekedés mértéke 4,2% volt.

Virovácz Péter, az ING Bank szenior közgazdásza értékelésében azt emelte ki, hogy havi alapon – szezonális és munkanaphatással igazítva – az előző havi 0,6 százalékos zsugorodás után az értékesítés volumene a szektorok összességét vizsgálva 2 százalékkal bővült. "A dinamikus egyhavi növekedés következtében az éves bázisú index is nagymértékben javulni tudott és az előző év azonos időszakához képest 4,2 százalékos növekedést regisztrált a szektor, a naptárhatást is figyelembe véve. Ilyen ütemű bővülésre egyáltalán nem számított az elemzői közösség, különösen az első negyedéves GDP fényében nem, hiszen ott nem lett kiemelve a jól teljesítő szektorok között a kereskedelem" - jegyzi meg a közgazdász, aki az On The Other Hand rovatunk rendszeres külsős szerzője.

Külön kiemelte Virovácz Péter a részletes adatok alapján, hogy a legfontosabb meglepetést az élelmiszerüzletek forgalma hozta, ahol február után márciusban is dinamikus növekedés volt. Meglehetősen ritkán fordul elő ugyanis, hogy egymást követő hónapokban 1 százalék közelében legyen a szektor egyhavi növekedési üteme. A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalmában is a februári visszaesést követően egy érdemi korrekciót látunk. Havi szinten ugyanis 0,9 százalékos emelkedést láthattunk ebben a szegmensben. Erősen növekedett a könyv, újság papírárú boltok és a használtcikk üzletek forgalma is. Szintén korrekciót láthattunk a csomagküldő és internetes kiskereskedelemben, ahol az előző havi markáns zsugorodást követően közel 2 százalékos volt a bővülés. A nagyobb értékű termékeket árusító üzletek forgalma is bővülni tudott, ám inkább átlag alatti ezen a téren a teljesítmény.

Úgy tűnik tehát, hogy a lakossági állampapírok kuponfizetése (az előző hónapokban felhalmozott összegekkel egyetemben) márciusban már gyakorolt némi pozitív hatást a kiskereskedelemre. Ugyanakkor az továbbra is kérdéses, hogy ez miért nem a nagyértékű vásárlásokat lódította meg

- jegyzi meg a szakértő.

Azt is hozzátette: az üzemanyagforgalom is némiképp érthetetlenül alakult, tekintettel a márciusban is folytatódó üzemanyagár-emelkedésre. A kutak forgalma ugyanis havi alapon 0,5 százalékkal bővült.

Az elemző úgy értékeli: összességében tehát a márciusi kiskereskedelmi adatok sok tekintetben csak hozzáadtak a kérdések sokaságához, sem mint megválaszoltak volna néhányat. A mai adatok fényében így még fontosabb lesz látni a részletes GDP-adatokat, amely talán szolgálhat némi magyarázatként. Alapvetően persze a reálbérnövekedés és a lakossági bizalom trendszerű javulása magyarázhatja a kiskereskedelmi forgalom bővülését, ám ez aligha úgy jelenik meg, hogy két hónapnyi gyenge teljesítmény után jön egy hirtelen felpattanás. Ráadásul a költségvetés bevételi oldalának alakulása sem feltétlenül jelezte előre ezt a megugrást, hiszen az áfa-bevételek időarányos teljesülése tekintetében is elmaradás mutatkozott a tavalyi év azonos időszakához képest - magyarázza az elemző. Historikus viszonylatban a kiskereskedelem egészének forgalma a márciusi megugrást követően már a 2021 nyarán látott szinteken tartózkodik, tehát az összkép ez alapján is javulást mutat, de a teljes talpra állás még messze van - emelte ki. Virovácz Péter a kilátásokkal kapcsolatban arra mutat rá, hogy az alacsony bázis mellett a relatíve alacsony infláció és ebből fakadóan az erős reálbérnövekedés támaszt nyújthat a kiskereskedelemnek. Ahogyan az inflációkövető lakossági állampapírok kuponfizetése is talán egyre nagyobb hatást gyakorolhat a fogyasztásra. Ugyanakkor a háztartások óvatossági motívumának tovább kell enyhülnie, és a bizalomnak is ismét erősödnie kell (hiszen ne feledjük, a legutóbbi fogyasztói bizalmi adat lefelé módosult), ahhoz, hogy egy tartós helyreállási periódusról beszélhessünk. Ugyanakkor kétségtelen, hogy már vannak biztató jelek, még ha számos kérdés övezi is ezeket - foglalja össze.

Nagy János, az Erste Bank elemzője írásában azt emelte ki, hogy érdemi volt a márciusi 2%-os növekedés a kiskereskedelemben. Az élelmiszer jellegű üzletek eladásai 5,7 százalékkal, a tartós cikkeké 0,6 százalékkal, az üzemanyag-forgalom 3,3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva - részletezte. A magasabb frekvenciás adataink lényegesen mérsékeltebb számokat jeleztek előre,

az adat rendkívül pozitív meglepetést okozott és messze meghaladta mind az előrejelzésünket, mind a konszenzust

- hangsúlyozta az elemző, aki szerint a kilábalás fokozatosan folytatódhat. Főként a stabil, pozitív reálbérváltozás eredményeként. A felívelést valamelyest továbbra is lassíthatja az elmúlt időszakban megtapasztalt jóléti veszteségek következtében fellépő óvatossági motívum - vetíti előre.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában úgy fogalmazott, hogy kedvező a márciusi kisker adat, úgy tűnik, hogy a forgalom fokozatosan éledezik. Ezt a reálkeresetek növekedése már eddig is indokolta volna, ám a korábbiakban ennek ellenére sok esetben gyenge adat érkezett az ágazatból. Márciusban ugyanakkor az ágazat forgalmának volumene mind éves, mind havi érdemi bővülést mutatott. Ezt tehát nagyban támogatta a reálbérek kedvező alakulása: a februári keresetek, amelyeket a munkavállalók jellemzően március elején kapnak meg, közel 10 százalékkal többet értek átlagosan, mint egy évvel korábban. Ne felejtsük el azt sem, hogy míg az előző években az volt jellemző, hogy a nyugdíjak vásárlóerejét utólag kellett korrigálni, hogy az a reálértékét megőrizze, most a 3,6 százalékos nyugdíjas inflációt 6 százalékos nyugdíjemelés kísérte, illetve a kifizetések időzítését is figyelembe véve a tavaly novemberi pótlólagos nyugdíjemelés is növeli a különbséget a tavaly is az idei bevétel között írta Regős Gábor.

A mai adat alapján a fogyasztásnak szerepe lehetett a piaci várakozásoknál kedvezőbb első negyedéves GDP-adatban – de tulajdonképpen a fogyasztás csak elkezdett úgy működni, ahogy tankönyvileg kell, a több jövedelemből több fogyasztás lett, az óvatossági motívum oldódott - vélekedik a közgazdász.

Regős Gábor kiemelte azt is, hogy továbbra is vannak olyan termékek, amelyek beszerzését halogatják a háztartások – ilyenek például a bútorok és a műszaki cikkek - , de itt is jellemző a lefelé vásárlás mérséklődése – ezt mutatja a használtcikk-üzletek forgalmának 5,9 százalékos csökkenése.

Előrevetíti, hogy a következő hónapokban a kereseti folyamatok alapján van tér a forgalom további bővülésére, bár az erős márciusi indexet nem kizárt, hogy egy gyengébb hó/hó alapú április fogja követni.

Ugyanakkor várakozásaim szerint az idei évben a fogyasztás érdemben hozzá tud járulni a gazdasági teljesítmény bővüléséhez

- áll az elemzésében. Ebben nagy szerepe lesz annak, hogy végül hogyan alakul reálkeresetek alakulása, a béremeléseket nem az év elején végrehajtó vállalkozások mennyire kompenzálják munkavállalóikat a tavalyi reálkereset-csökkenés miatt, illetve az év második felében mennyire növekszik meg az infláció a bázishatások miatt. Bár a fogyasztás növekedése magával hozza az import bővülését, az eddigi külkereskedelmi adatok alapján ez egyensúlytalanságot egyelőre nem fog okozni - osztotta meg várakozását.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a kiskereskedelmi forgalom túljutott mélypontján és már a kilábalási szakaszban tart. Az infláció összeomlása, a reálbérek szeptember óta tartó jelentős mértékű növekedése, a fogyasztói bizalom erősödése és az óvatossági motívum oldódása mellett az élelmiszerárak csökkenése is érdemben segítette a kiskereskedelmi forgalom bővülését - írta az NGM.

A 2024-ben – a pedagógusokat, a rendvédelmi dolgozókat és a honvédség tagjait érintő béremelés és úgy általában az erőteljes bérdinamika hatására – ismét 5% feletti mértékben növekedő reálbérek a belső kereslet helyreállásának, a fogyasztás bővülésének egyik fő hajtóerejét fogják jelenteni, így a kiskereskedelmi forgalomban megfigyelhető növekedési tendencia várhatóan a következő hónapokban is folytatódni fog. Van tér a fogyasztás növelésére, hiszen a kereskedelmi forgalom a 2021-ben látott szintre kapaszkodott vissza - vetíti előre a minisztérium.

